كوبا تندد بالضربات الأمريكية على أراضي سوريا والعراق

وقال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز في بيان نشره على صفحته في "تويتر"، إن "كوبا ترفض بشدة الضربات الأميركية على أراضي سوريا والعراق والتي تمثل انتهاكا سافرا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".



والاثنين الماضي أفاد البنتاغون بأن طائرات حربية أمريكية شنت "بتوجيه من الرئيس جو بايدن، ضربات جوية دفاعية دقيقة ضد منشآت تستخدمها المليشيات المدعومة من إيران في المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا". وورد لاحقا تقارير بأن الهجوم أسفر عن مقتل عدد من عناصر "الحشد الشعبي" العراقي، فيما أوردت وكالة "سانا" السورية أن إحدى الضربات أدت إلى مصرع طفل.