الشيخ الخزعلي: جاهزون لمواجهة أمريكا بشكل لا تتوقعه

وأشار الخزعلي في كلمة له بمناسبة ذكرى ثورة العشرين الى أن "العدو الأمريكي الغادر هو من ابتدأ بإزهاق الأرواح ونقل المعركة إلى هذا المستوى"، لافتا إلى أن "عمليات المقاومة انتقلت لمرحلة جديدة ولن يكون القصاص لدماء شبابنا الغالية إلا دماء جنوده المحتلين".



وأضاف: "إذا استمرت أمريكا في إراقة الدماء العراقية فنحن على قدرة باستمرار الرد على الرد ولدينا الجهوزية الكاملة والتخطيط بشكل لن يتوقعه العدو من ناحية المكان ونوعية الأسلحة".



وقال الخزعلي إن "الكثير من القوى السياسية كان موقفها جيدا في إدانة واستنكار هذا الاعتداء ولكن أكثر من قوى سياسية لم تنطق بأي شيء عن الاعتداء وكأن الأمر لا يعنيها والطرف الكردي لم نسمع له أي تصريح واي موقف".



وأعلن أن "فصائل المقاومة باقية على قرارها بمقاومة الأمريكيين وتصعيد عملياتها"، مضيفاً "لسنا طلاب دم وأمراء حرب وعمليات المقاومة حريصة بقدر إمكانها على عدم إراقة دماء".



وشدد الأمين العام لعصائب أهل الحق على أن "التكتيك في المرحلة الماضية كان هو استنزاف قدرات العدو العسكرية لإجباره على الانسحاب"، مضيفاً "عمليات المقاومة انتقلت لمرحلة جديدة ولن يكون القصاص لدماء شبابنا الغالية إلا دماء جنوده المحتلين".



وتابع الشيخ الخزعلي: العدو الامريكي الغادر هو من ابتدأ بإزهاق الأرواح ونقل المعركة إلى هذا المستوى، والعين بالعين والسن بالسن والبادئ أظلم، وإذا استمرت امريكا في إراقة الدماء العراقية فنحن على قدرة باستمرار الرد على الرد".



وأكد الشيخ الخزعلي: لدينا الجهوزية الكاملة والتخطيط بشكل لن يتوقعه العدو من ناحية المكان ونوعية الأسلحة".



وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت في بيان يوم أمس أن "القوات العسكرية الأمريكية شنت في وقت مبكر من فجر الاثنين، بتوجيه من الرئيس جو بايدن، ضربات جوية دفاعية دقيقة ضد مواقع تابعة لمقاتلين عراقيين في المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا".



