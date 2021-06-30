الصحة الإيرانية تمنح ترخيصا لثاني لقاح مضاد لكورونا مصنع محلياً

وكتب کیانوش جهانبور ،في تغريدة على حسابه الشخصي في موقع تويتر: إن ترخيصا منح للحالات الطارئة للقاح باستوكوفك لمعهد باستور ايران.



واضاف: إن ثاني لقاح مضاد لكورونا مصنع محليا بلغ مرحلة الانتاج والاستهلاك العام.