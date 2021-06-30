اجتماع أميركي-فرنسي-سعودي حول الأزمة اللبنانية

وتم خلال المحادثات التأكيد على ضرورة أن يتحلى القادة السياسيون اللبنانيون بالمسؤولية من خلال تطبيق إصلاحات طال انتظارها وتفضي إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف معاناة الشعب اللبناني.