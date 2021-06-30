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الأربعاء 30 حزيران 2021 ساعة 11:35

إصابة شاب برصاص الاحتلال واعتقال 5 آخرين في بيت لحم

إصابة شاب برصاص الاحتلال واعتقال 5 آخرين في بيت لحم
 وأفادت مصادر محلية، أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال خلال اقتحامها المخيم، أطلقت خلالها الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز، ما أدى الى إصابة شاب بعيار ناري في القدم.

واعتقلت قوات الاحتلال خلال اقتحامها الشابين، ماهر محمد الولجي (18 عاما)، ومحمد وائل مناع (17 عاما)، بعد دهم منازل ذويهما وتفتيشهما.  

واعتقلت قوات الاحتلال أيضاً ثلاثة شبان من قرية حوسان غرب بيت لحم وهم، كامل مهدي زعول (18 عاما) وهو طالب في الثانوية العامة، وزيدان محمد زيدان (20 عاما)، وأحمد محمد أبو رية من قرية أرطاس جنوبا، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.
مصدر : وكالات
رقم : 940823
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