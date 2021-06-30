قائد في الحرس الثوري: الأمن في محافظة كردستان جيد جدا

وقال العميد حسيني ،في تصريحه صباح اليوم الاربعاء خلال مراسم تكريم الرئيس السابق لمنظمة القضاء العسكري بالمحافظة وتقديم الرئيس الجديد للمنظمة: ان القوات المسلحة تعد القلعة الحصينة للامن في مواجهة الاعداء وتدافع ليل نهار في سياق تنفيذ الامن المستديم من اجل توفير الرخاء والراحة للمواطنين.



واضاف العميد حسيني : ان محافظة كردستان تحظى بظروف جيدة جدا من الامن كنتيجة للجهود المبذولة من قبل مجلس توفير الامن بالمحافظة والقوات المسلحة وتعاون منظمة القضاء العسكري.



وتابع العميد حسيني: ان القوات المسلحة تقوم بمهمات كثيرة وجسيمة للحيلولة دون وقوع اضرار محتملة، ومن جانب اخر تقوم منظمة القضاء العسكري بمهمة التوعية وبذل الجهود الداعمة للقوات المسلحة.



وقال: رغم وجود قضايا خاصة في محافظة كردستان فان مجموعة القوات المسلحة جاهزة لاداء مهامها ومعها منظمة القضاء العسكري التي تساهم ايضا بمهمة توفير الامن.