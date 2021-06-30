روحاني: إيران لا تبحث عن أسلحة نووية

وأشار روحاني في اجتماع لحكومته "لا يزال بايدن (الرئيس الأمريكي) يقول إنه سيعود إلى الاتفاق النووي، لكن الناس يتوقعون منه أن يفعل ذلك قريبًا"، مشيراً إلى أن "الحكومة لم تتنازل أو ترتكب أي خطأ من أجل إحياء الاتفاق النووي، كما إنه لم تترك أي فرصة لتحقيق هذا الغرض".



وأضاف "لن نتنازل عن حقوق شعبنا وسنفعل كل ما في وسعنا لإعادة تفعيل الاتفاق النووي"، منوهاً أن "الإدارة الأمريكية الحالية اعترفت أن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي كان خطأ كبيراً".



وتابع الرئيس الإيراني "شعبنا يواجه الإرهاب الاقتصادي الأمريكي وإدارة بايدن تواصل سياسة الحرب الاقتصادية التي بدأها ترامب".



