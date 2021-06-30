اسماعيل هنية يلتقي زياد النخالة في بيروت

وبحثا آليات استثمار انتصار غزة ومقاومتها في معركة سيف القدس، مشددين على ضرورة الحفاظ على وحدة الشعب الفلسطيني حول القدس والمقاومة، ومواجهة التحديات بمواقف ثابتة.