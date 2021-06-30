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الأربعاء 30 حزيران 2021 ساعة 12:43
اسماعيل هنية يلتقي زياد النخالة في بيروت
وبحثا آليات استثمار انتصار غزة ومقاومتها في معركة سيف القدس، مشددين على ضرورة الحفاظ على وحدة الشعب الفلسطيني حول القدس والمقاومة، ومواجهة التحديات بمواقف ثابتة.
مصدر :
وكالات
رقم :
940845
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