روحاني: خليفة ترامب يواصل جرائم سلفه

واشار روحاني في تصريحه اليوم الاربعاء خلال اجتماع مجلس الوزراء الى الذكرى السنوية لحادث التفجير الارهابي لمقر الحزب الجمهوري الاسلامي في طهران يوم 28 حزيران عام 1981 والذي استشهد فيه آية الله بهشتي و 72 من رجال الثورة وقال: ان هذه المؤامرة كانت مؤامرة عالمية ضد ايران وكانت الدول الغربية ضالعة فيها فيما كان المنافقون (زمرة "خلق" الارهابية) قد دخلوا الساحة كعملاء لهم.



وصرح بان الاعداء تصوروا بان البلاد ستشل بمثل هذه الاغتيالات والاعمال الاجرامية وسيكون بامكانهم القضاء على الجمهورية الاسلامية الا ان الامام الخميني الراحل (رض) بشخصيته وقراراته وقدرته الفكرية قد ادار الامور جيدا واحبط بدعم من الشعب مخططات ومؤامرات الاعداء.



ونوه الى ذكرى القصف الكيمياوي لمدينة سردشت عام 1987 من قبل نظام صدام والذي استشهد فيه المئات وجرح الالاف وقال: لقد اصيب في ساحة الحرب ايضا الكثير من افراد قواتنا بالقنابل الكيمياوية ولدينا الان 69 الف جريح كيمياوي بما يشير الى مدى صعوبة الايام التي امضيناها، ويتوجب الان على مؤسساتنا السياسية والقانونية المعنية بذل كل جهودها لرفع شكاوى في المحافل الدولية بهذا الصدد.



كما اشار الى الحرب الاقتصادية المفروضة على ايران واضاف: ان شعبنا اليوم ايضا منهمك بالمقاومة ضد ارهاب من نوع آخر وهو الارهاب الاقتصادي المفروض منذ 3.5 عام اذ كان ما قام به ترامب اكبر من الحرب وهو الارهاب الاقتصادي لان للحرب اطارا ولا احد يحارب مرضى السرطان والمسنين ولغاية اليوم فان خلفاء ترامب يواصلون جرائمه وهم مجرمو هذا المسار والطريق الذي أسس بنيانه ترامب.



ولفت الى ان الصهاينة بذلوا كل جهودهم للحيلولة دون حصول الاتفاق النووي وحينما حصل حاولوا عدم استمراره وقال: كما ان الرجعية والمعارضين لايران في اميركا تحالفوا معا وخرجوا من الاتفاق النووي وشنوا حربا اقتصادية ضدنا.



واعتبر انه نتيجة لصمود الشعب الايراني قال بايدن في حملته الانتخابية بان ما قام به ترامب كان خطأ واضاف: ان الشعب الاميركي صوتوا وفقا لذلك للحكومة الاميركية الجديدة وفيما لو تقاعس بايدن في تنفيذ الاتفاق النووي فانه يكون قد خان صوت شعبه لانهم صوتوا له على هذا الاساس ومن ثم اكد بانهم يقبلون الاتفاق النووي وانهم يريدون العودة اليه الا ان الشعب يتوقع حصول هذا الامر سريعا.



واكد بان الحكومة الايرانية لن تقبل باي تقاعس وتساهل في هذا المسار وتستفيد بكل قوة ودقة من جميع الفرص واضاف: نامل بان يصل شعبنا الى حقه المشروع وان يتضح للعالم باننا لم ولن نسعى ابدا وراء الاسلحة والنووية والجرثومية وان ما يقال خلاف ذلك لا اساس له.



وصرح روحاني بان الاتفاق النووي اثبت بان الجمهورية الاسلامية الايرانية لا تسعى وراء السلاح النووي.



واعتبر الحظر وكورونا بانهما عنصران اساسيان للصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، لافتا الى دراسة حول الاوضاع الاقتصادية في حال عدم وجود هذين العنصرين وقال: ان هذه الدراسة تشير الى انه لو لم يكن هذان الفيروسان (الحظر وكورونا) لكان النمو الاقتصادي من دون النفط 4.1 بالمائة والنمو الاقتصادي مع النفط 3.8 بالمائة ومعدل التضخم خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة 11.5 بالمائة في حين هو الان 32 بالمائة وسعر الصرف للدولار الواحد اقل من 5 آلاف تومان (فيما هو الان اكثر من 25 الف تومان في السوق الحرة) وحجم الانتاج الاجمالي للبلاد 22 بالمائة اكثر مما هو عليه اليوم.