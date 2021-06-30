الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 30 حزيران 2021 ساعة 13:52

الرئيس الإيراني المنتخب يستقبل مرشحي الانتخابات الرئاسية

الرئيس الإيراني المنتخب يستقبل مرشحي الانتخابات الرئاسية
وفي هذا اللقاء الذي جرى في اجواء ودية بدعوة من الرئيس المنتخب، تبادل آية الله رئيسي ومرشحو الانتخابات الرئاسية الستة الآراء ووجهات النظر حول اوضاع البلاد وسبل الحلول للمشاكل القائمة.  

وفي اللقاء قدم المرشحون للانتخابات الرئاسية الايرانية الـ 13؛ امير حسين قاضي زادة هاشمي ومحسن مهر علي زادة وعلي رضا زاكاني وعبدالناصر همتي وسعيد جليلي ومحسن رضائي، تهانيهم للرئيس المنتخب واعلنوا استعدادهم للتعاون مع الحكومة القادمة.  

ووصف الرئيس المنتخب اللقاء الذي استغرق ساعتين بانه كان جيدا جدا وقال: ان الاصدقاء طرحوا خلال اللقاء آراءهم ووجهات نظرهم واولوياتهم التي يتصورون بانه على الحكومة القادمة متابعتها.    

واضاف: انه تم خلال اللقاء البحث حو السبل المختلفة لحل قضايا البلاد والتي تم طرح جزء منها خلال المناظرات الانتخابية ومن المؤكد ان جميع الاصدقاء يحملون هاجس البلاد والثورة وازالة المشاكل وحل قضايا المواطنين المعيشية، وهذا امر مهم جدا.

واعرب آية الله رئيسي عن امله بمواصلة عقد مثل هذه اللقاءات واضاف: ان مرحلة المنافسات الانتخابية قد انتهت والان هي فترة التعاضد والمواكبة والتعاون لمعالجة مشاكل المواطنين وهو هاجس الجميع.

وتابع الرئيس المنتخب: ان التعاضد وتبادل الافكار سوف لن يقتصر على هذا اللقاء وسيستمر هذا النهج وينبغي ان يشعر المواطنون بان جميع الرؤى السياسية والمواقف ترمي الى معالجة مشاكل ومصاعب حياتهم.

يذكر ان الانتخابات الرئاسية الايرانية جرت يوم 18 حزيران وفاز فيها آية الله ابراهيم رئيسي بحصوله على اكثر من 18 مليون صوت اي بنسبة 62 بالمائة من اصوات الناخبين المشاركين في عملية التصويت الذين بلغ عددهم اكثر من 29 مليونا.
مصدر : وكالات
رقم : 940859
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قنديل لإسلام تايمز: توجه الولايات المتحدة في لبنان، ”لا تدعه يسقط ولا تدعه ينهض“
قنديل لإسلام تايمز: توجه الولايات المتحدة في لبنان، ”لا تدعه يسقط ولا تدعه ينهض“
روحاني: خليفة ترامب يواصل جرائم سلفه
روحاني: خليفة ترامب يواصل جرائم سلفه
30 حزيران 2021
مقتل نزار بنات ولعبة تقاسم الأدوار بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني
مقتل نزار بنات ولعبة تقاسم الأدوار بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني
30 حزيران 2021
اللاجئون الفلسطينيون يحيون سيف القدس.. العودة للوطن أكثر حيوية من أي وقت مضى
اللاجئون الفلسطينيون يحيون سيف القدس.. العودة للوطن أكثر حيوية من أي وقت مضى
30 حزيران 2021
إيران.. انطلاق المناورات البحرية للأمن المستدام في بحر قزوين
إيران.. انطلاق المناورات البحرية للأمن المستدام في بحر قزوين
30 حزيران 2021
الشيخ الخزعلي: جاهزون لمواجهة أمريكا بشكل لا تتوقعه
الشيخ الخزعلي: جاهزون لمواجهة أمريكا بشكل لا تتوقعه
30 حزيران 2021
كيف أجبرت مقاومة السبع سنوات لـ"أنصار الله" الولايات المتحدة على تغيير موقفها؟
كيف أجبرت مقاومة السبع سنوات لـ"أنصار الله" الولايات المتحدة على تغيير موقفها؟
29 حزيران 2021
من فلسطين إلى سوريا واليمن... الدور البريطاني الفاضح في خلق الأزمات
من فلسطين إلى سوريا واليمن... الدور البريطاني الفاضح في خلق الأزمات
29 حزيران 2021
اللوبي الصهيونيّ وسياسة كم الأفواه المعادية لـ"إسرائيل"
اللوبي الصهيونيّ وسياسة كم الأفواه المعادية لـ"إسرائيل"
29 حزيران 2021
تركيا ونهب ثروات السوريين
تركيا ونهب ثروات السوريين
29 حزيران 2021
الاستعراض العسكري الرسمي الأول للحشد الشعبي.. ما هي الرسائل الرمزية؟
الاستعراض العسكري الرسمي الأول للحشد الشعبي.. ما هي الرسائل الرمزية؟
29 حزيران 2021
العراقيون يتظاهرون ببغداد ضد الوجود الأمريكي
العراقيون يتظاهرون ببغداد ضد الوجود الأمريكي
29 حزيران 2021
اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا التعذيب.. هل تغير شيء؟
اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا التعذيب.. هل تغير شيء؟
28 حزيران 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قنديل لإسلام تايمز: توجه الولايات المتحدة في لبنان، ”لا تدعه يسقط ولا تدعه ينهض“
مقتل نزار بنات ولعبة تقاسم الأدوار بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني
اللاجئون الفلسطينيون يحيون سيف القدس.. العودة للوطن أكثر حيوية من أي وقت مضى
إيران.. انطلاق المناورات البحرية للأمن المستدام في بحر قزوين