إيران وأرمينيا تتفقان على إنشاء واحة تقنية مشتركة

ار وفد يضم 50 شخصا من الشركات المعرفية والابداعية الايرانية ارمينيا للمرة الثانية برئاسة مسؤول التخطيط والتنمية بمعاونية العلوم والتكنولوجيا برئاسة الجمهورية مهدي الياسي.



وتهدف هذه الزيارة إلى توسيع السوق العالمية للمنتجات والخدمات الإيرانية، حتى تتمكن الشركات الإيرانية من تسهيل بيئة عمل تعاونية بين البلدين في اجتماعات وجهًا لوجه مع نظرائهم الأرمن، مما يساهم أيضًا في جلب منتجات وخدمات العلماء الإيرانيين إلى السوق الأوراسية.



وخلال لقاء وزير الاقتصاد الارميني ووهان كروبيان مع الوفد الايراني، اشار كروبيان الى العلاقات الواسعة بين إيران وأرمينيا، وقال " جميع اشكال التعاون الاقتصادي والتكنولوجي تدعمه أرمينيا، ونحن مهتمون بتطوير التعاون الأكاديمي بين البلدين.



وبحسب كروبيان ، فإن إنشاء واحة تقنية مشتركة بين إيران وأرمينيا في منطقة نخجوان - آرارات فكرة جيدة، وقال: سنحاول إنشاء هذه الواحة وتجهيزها في غضون 6 أشهر، ويمكن أن يكون النشطاء في مجال المعدات الطبية والمستشفيات من بين المجموعات الأولى الموجودة في هذه الواحة.



واضاف وزير الاقتصاد الأرميني: يمكننا أيضًا تغليف وتصدير الأدوية الإيرانية، إذا تم تسجيل عقار من إيران في أرمينيا ، فسوف يدخل أيضًا السوق الأوراسية.



وفي لقاء الوفد الايراني مع مساعد وزير التقنيات المتطورة في ارمينيا ديفيد ساهاكيان، اشار الاخير لتقديم الخدمات المناسبة من قبل الحكومة الأرمينية للشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا، وقال: لدينا برامج تدريبية قصيرة وطويلة المدى لهم وسنقدم لهم مساعدات مجانية.



وأضاف:"أحد اهتماماتنا هو تطوير التقنيات في مجال الاتصالات والفضاء والتقنيات المتقدمة والتكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا المالية وإنترنت الأشياء وما إلى ذلك مع إيران، ونأمل أن نتمكن من تطوير هذه التقنيات بمساعدة البلدين.



وخلال اجتماع الوفد الايراني برئاسة مسؤول التخطيط والتنمية بمعاونية العلوم والتكنولوجيا برئاسة الجمهورية مهدي الياسي، مع مساعد وزير البنى التحتية في ارمينيا، تمت مناقشة تطوير العلاقات بين البلدين في مجالات بناء الطرق والتخلص من النفايات، وتم تقييم مستقبل وآفاق التعاون بين إيران وأرمينيا على أنها جيدة، كما أكد الاجتماع على التطوير المشترك للتقنيات في مجالات المياه والطاقة والاستخبارات والمعدات الزراعية والبنية التحتية.



وقال الياسي: استنادًا إلى تجربة إيران في مجال التعاون العلمي والتكنولوجي الدولي، لا سيما دورها في الجهود العالمية لمكافحة وباء كوفيد -19، يمكن الاقرار بأن التبادل المفتوح للتقنيات المتقدمة على المستوى الدولي يوفر فرصة حيوية لضمان الازدهار المتزايد للشعوب.



واضاف: بدعم من أكثر من 7000 شركة إبداعية ومعرفية ، تتمتع إيران بقدرة تكنولوجية هائلة لزيادة إنتاجية الصناعات المختلفة.