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الأربعاء 30 حزيران 2021 ساعة 14:36

الأسطول الأمريكي ينفي توجه المدمرة ‘‘Ross‘‘ نحو شبه جزيرة القرم

الأسطول الأمريكي ينفي توجه المدمرة ‘‘Ross‘‘ نحو شبه جزيرة القرم
وقال الموقع الرسمي لمناورات “نسيم البحر”، التي تجريها الولايات المتحدة ودول أخرى في البحر الأسود، على موقعه في “تويتر” “على الرغم من التقارير الأخيرة (حول توجه المدمرة نحو شبه جزيرة القرم)، فإن المدمرة البحرية الأمريكية Ross، موجودة وستبقى في ميناء أوديسا بأوكرانيا للمشاركة في التدريبات التي يتم إجراؤها”.

وتأتي الشائعات حول توجه المدمرة الأمركية “Ross” نحو المياه القريبة لشبه جزيرة القرم الروسية، بعد حادثين مع سفن تابعة لحلف شمال الأطلسي بالقرب من ساحل شبه الجزيرة هذه.

وقالت وزارة الدفاع الروسية أمس الثلاثاء، إن مقاتلات روسية أجبرت الفرقاطة البحرية الهولندية “إيفرتسن”، يوم 24 حزيران الجاري، على تغيير مسارها والتراجع، بعد أن بدأت تتحرك نحو مضيق كيرتش الروسي.

وفي وقت سابق أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها أطلقت طلقات تحذيرية على مسار المدمرة البريطانية ” Defender” لخرقها المياه الأقليمية الروسية في البحر الأسود، وهددت لاحقاً بقصف السفن البحرية البريطانية في البحر الأسود، إذا وقع المزيد من الأعمال “الاستفزازية” قبالة شبه جزيرة القرم.
رقم : 940863
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