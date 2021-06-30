واعظي: على أميركا العمل بالتزاماتها اولا

وقال واعظي ،في تصريح للصحفيين اليوم الاربعاء: لقد اكدنا منذ اليوم الاول على هذا الموضوع ووصفه الرئيس الاميركي بانه خلاف اساسي بسبب انهم لا يريدون تلبية مطلبنا الاساسي. هذا حقنا ويجب ان نحصل على التطمينات اللازمة. لا يمكننا ان نكون ضمن معاهدة نشعر معها بان حدثا ما سيحصل في اي لحظة.



واكد مدير مكتب رئيس الجمهورية اهمية التحقق من رفع الحظر واضاف: لو اردنا العمل بالتزاماتنا فانه ينبغي على الطرف الاخر ايضا العمل بالتزاماته علما بان اميركا هي التي خرجت من الاتفاق النووي لذا عليها اولا العمل بالتزاماتها ومن ثم نقوم نحن بالتحقق من ذلك قبل المبادرة الى العمل بالتزاماتنا. هاتان الحالتان هما من ضمن حقوقنا وينبغي ان نطمئن الى ذلك والاميركيون يعتبرون خطأ هذه القضية اشكالية اساسية.



وفي الرد على سؤال حول المفاوضات النووية وهل ستصل الى نتيجة في فترة الحكومة الحالية ام القادمة قال: ان اساس القضية سواء في حكومة السيد روحاني او حكومة السيد رئيسي هو بذل الجهود الواسعة للحفاظ على حقوق الشعب الايراني والوصول الى اتفاق نووي قابل للتطبيق علما بانه ينبغي على الاطراف الاخرى العمل بالتزاماتها ورفع الحظر سريعا ونحن بدورنا سنبذل اي جهد ممكن للوصول الى هذا الهدف.