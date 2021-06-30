الصحة الإيرانية: 11748 إصابة و137 حالة وفاة جديدة بكورونا

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الثلاثاء ولغاية ظهر اليوم الأربعاء تم تسجيل 11748 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 3 ملايين و204 آلاف و557 إصابة مؤكدة.



واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1222 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج .



واضافت: ان 3183 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.



ولفت التقرير الى تعافي مليونين و876 ألفا و828 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.



واشار التقرير الى تسجيل 137 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 84264 حالة وفاة.



وحتى الآن تم إجراء 23 مليون 635 ألف 679 اختبارًا تشخيصيًا لـ Covid 19 في البلاد.



وتلقى 4،436،083 شخص الجرعة الأولى من لقاح كورونا، وتلقى 1،596،507 أشخاص الجرعة الثانية، وبلغ إجمالي عدد اللقاحات 6،032،590.



واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 23 مليونا و635 ألفا و679 إختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.



واشارت الصحة الايرانية الى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 63 مدينة، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 184 مدينة، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 201 مدينة.