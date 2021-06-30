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الأربعاء 30 حزيران 2021 ساعة 15:40

هنية والنخالة يؤكدان ضرورة الحفاظ على وحدة الشعب الفلسطيني

هنية والنخالة يؤكدان ضرورة الحفاظ على وحدة الشعب الفلسطيني
وبحث هنية مع النخالة آليات استثمار انتصار غزة، ومقاومتها في معركة "سيف القدس". وشددا على ضرورة الحفاظ على وحدة الشعب الفلسطيني حول القدس والمقاومة، ومواجهة التحديات بمواقف ثابتة.

وكان هنية قد التقى النخالة، بحضور وفدين من الحركتين في القاهرة في 11 حزيران/يونيو الجاري، وتمّ بحث التطورات السياسية في أعقاب معركة "سيف القدس" وتبعاتها المتعددة الجوانب وطنياً وعربياً وإقليمياً ودولياً، إضافة إلى بحث سبل تحقيق الوحدة الوطنية وترتيب البيت الفلسطيني على قاعدة الشراكة الحقيقية وتفعيل عناصر القوة الفلسطينية.

هنية وخلال لقاء شعبي أقيم في العاصمة اللبنانية بيروت، مع الهيئات الشعبية والمدنية، وممثلي الفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية، قال إن "عودة 7 ملايين لاجئ فلسطيني إلى مدنهم وقراهم الأصلية في فلسطين حقّ شرعي لن نتخلى، أو نتراجع عنه مهما كلفنا الثمن، وسنحمي ثوابت شعبنا الفلسطيني، وسنحافظ عليها حتى التحرير".

وشدد أن "المخيمات الفلسطينية في لبنان ستبقى عنواناً للصمود الفلسطيني".

والتقى رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في بيروت الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، والرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس البرلمان اللبناني نبيه بري.

وتأتي زيارة هنية إلى لبنان واللقاء مع المسؤولين اللبنانيين، ضمن جولته إلى الدول العربية التي سيزورها، وهي: المغرب، موريتانيا، تونس، الجزائر، لبنان، الكويت، إيران.

وقال هنية من مطار بيروت لدى وصوله إن زيارة لبنان تكتسب أهمية خاصة لدى "حماس".
 
مصدر : وكالات
رقم : 940873
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