لابيد يفتتح قنصلية إسرائيلية بدبي ويرحب بتعيين سفير للبحرين

ومن المقرر أن يختتم لابيد زيارته الرسمية إلى الإمارات الأربعاء، والتي استمرت يومين فقط.



وافتتح لابيد، الثلاثاء، أول سفارة رسمية للاحتلال في العاصمة الإماراتية أبوظبي، واعتبر أن هذا الافتتاح يمثل "لحظة تاريخية"، على حد وصفه.



وقال لابيد خلال حديثه أمام علمين إسرائيلي وإماراتي: "نقف هنا اليوم، لأننا اخترنا السلام على الحرب، والتعاون على الصراع".



ومنذ تطبيع العلاقات بين البلدين في أيلول/ سبتمبر 2020، بدفع من إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أقام الجانبان رحلات جوية مباشرة، وتبادلا السفراء، وزيارات وفود تجارية عدة.



وكان من المقرر أن يزور بنيامين نتنياهو الإمارات في آذار/ مارس الماضي، ليصبح أول رئيس وزراء إسرائيلي يقدم على الخطوة. إلا أن "خلافا" مع الأردن حول دخول مجالها الجوي أدى إلى إلغاء الزيارة، على ما قال الاحتلال الإسرائيلي.



سفير بحريني لدى الاحتلال



وفي سياق منفصل، رحب لابيد الأربعاء، بتعيين البحرين سفيرا لها في تل أبيب، وقال: "تحياتي الحارة للسفير خالد يوسف الجلاهمة، الذي أدى القسم القانوني أمام الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، وسيصل قريبا للعمل سفيرا لمملكة البحرين في إسرائيل".



وتابع لابيد في تغريدة بموقع "تويتر": "خطوة أخرى ذات أهمية كبيرة في تعزيز العلاقات المهمة بين إسرائيل والبحرين".