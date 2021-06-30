الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 30 حزيران 2021 ساعة 15:41

لابيد يفتتح قنصلية إسرائيلية بدبي ويرحب بتعيين سفير للبحرين

لابيد يفتتح قنصلية إسرائيلية بدبي ويرحب بتعيين سفير للبحرين
ومن المقرر أن يختتم لابيد زيارته الرسمية إلى الإمارات الأربعاء، والتي استمرت يومين فقط.

وافتتح لابيد، الثلاثاء، أول سفارة رسمية للاحتلال في العاصمة الإماراتية أبوظبي، واعتبر أن هذا الافتتاح يمثل "لحظة تاريخية"، على حد وصفه.

وقال لابيد خلال حديثه أمام علمين إسرائيلي وإماراتي: "نقف هنا اليوم، لأننا اخترنا السلام على الحرب، والتعاون على الصراع".

ومنذ تطبيع العلاقات بين البلدين في أيلول/ سبتمبر 2020، بدفع من إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أقام الجانبان رحلات جوية مباشرة، وتبادلا السفراء، وزيارات وفود تجارية عدة.

وكان من المقرر أن يزور بنيامين نتنياهو الإمارات في آذار/ مارس الماضي، ليصبح أول رئيس وزراء إسرائيلي يقدم على الخطوة. إلا أن "خلافا" مع الأردن حول دخول مجالها الجوي أدى إلى إلغاء الزيارة، على ما قال الاحتلال الإسرائيلي.

سفير بحريني لدى الاحتلال

وفي سياق منفصل، رحب لابيد الأربعاء، بتعيين البحرين سفيرا لها في تل أبيب، وقال: "تحياتي الحارة للسفير خالد يوسف الجلاهمة، الذي أدى القسم القانوني أمام الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، وسيصل قريبا للعمل سفيرا لمملكة البحرين في إسرائيل".

وتابع لابيد في تغريدة بموقع "تويتر": "خطوة أخرى ذات أهمية كبيرة في تعزيز العلاقات المهمة بين إسرائيل والبحرين".
مصدر : وكالات
رقم : 940874
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قنديل لإسلام تايمز: توجه الولايات المتحدة في لبنان، ”لا تدعه يسقط ولا تدعه ينهض“
قنديل لإسلام تايمز: توجه الولايات المتحدة في لبنان، ”لا تدعه يسقط ولا تدعه ينهض“
روحاني: خليفة ترامب يواصل جرائم سلفه
روحاني: خليفة ترامب يواصل جرائم سلفه
30 حزيران 2021
مقتل نزار بنات ولعبة تقاسم الأدوار بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني
مقتل نزار بنات ولعبة تقاسم الأدوار بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني
30 حزيران 2021
اللاجئون الفلسطينيون يحيون سيف القدس.. العودة للوطن أكثر حيوية من أي وقت مضى
اللاجئون الفلسطينيون يحيون سيف القدس.. العودة للوطن أكثر حيوية من أي وقت مضى
30 حزيران 2021
إيران.. انطلاق المناورات البحرية للأمن المستدام في بحر قزوين
إيران.. انطلاق المناورات البحرية للأمن المستدام في بحر قزوين
30 حزيران 2021
الشيخ الخزعلي: جاهزون لمواجهة أمريكا بشكل لا تتوقعه
الشيخ الخزعلي: جاهزون لمواجهة أمريكا بشكل لا تتوقعه
30 حزيران 2021
كيف أجبرت مقاومة السبع سنوات لـ"أنصار الله" الولايات المتحدة على تغيير موقفها؟
كيف أجبرت مقاومة السبع سنوات لـ"أنصار الله" الولايات المتحدة على تغيير موقفها؟
29 حزيران 2021
من فلسطين إلى سوريا واليمن... الدور البريطاني الفاضح في خلق الأزمات
من فلسطين إلى سوريا واليمن... الدور البريطاني الفاضح في خلق الأزمات
29 حزيران 2021
اللوبي الصهيونيّ وسياسة كم الأفواه المعادية لـ"إسرائيل"
اللوبي الصهيونيّ وسياسة كم الأفواه المعادية لـ"إسرائيل"
29 حزيران 2021
تركيا ونهب ثروات السوريين
تركيا ونهب ثروات السوريين
29 حزيران 2021
الاستعراض العسكري الرسمي الأول للحشد الشعبي.. ما هي الرسائل الرمزية؟
الاستعراض العسكري الرسمي الأول للحشد الشعبي.. ما هي الرسائل الرمزية؟
29 حزيران 2021
العراقيون يتظاهرون ببغداد ضد الوجود الأمريكي
العراقيون يتظاهرون ببغداد ضد الوجود الأمريكي
29 حزيران 2021
اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا التعذيب.. هل تغير شيء؟
اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا التعذيب.. هل تغير شيء؟
28 حزيران 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قنديل لإسلام تايمز: توجه الولايات المتحدة في لبنان، ”لا تدعه يسقط ولا تدعه ينهض“
مقتل نزار بنات ولعبة تقاسم الأدوار بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني
اللاجئون الفلسطينيون يحيون سيف القدس.. العودة للوطن أكثر حيوية من أي وقت مضى
إيران.. انطلاق المناورات البحرية للأمن المستدام في بحر قزوين