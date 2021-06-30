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الأربعاء 30 حزيران 2021 ساعة 15:55
العدو الاسرائيلي اعتقل طفلا فلسطينيا بالقدس المحتلة
وقالت مصادر فلسطينية إن “قوة من جيش الاحتلال اعتقلت الطفل نصر الله الأعور(15 عاما) من حي رأس العامود بسلوان بمدينة القدس المحتلة اقتادته إلى جهة غير معلومة”.
مصدر :
موقع المنار
رقم :
940875
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