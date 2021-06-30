العدو الاسرائيلي اعتقل طفلا فلسطينيا بالقدس المحتلة

وقالت مصادر فلسطينية إن “قوة من جيش الاحتلال اعتقلت الطفل نصر الله الأعور(15 عاما) من حي رأس العامود بسلوان بمدينة القدس المحتلة اقتادته إلى جهة غير معلومة”.