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الأربعاء 30 حزيران 2021 ساعة 18:12

رسالة من الأسير مروان البرعوثي حول اغتيال الناشط نزار بنات

رسالة من الأسير مروان البرعوثي حول اغتيال الناشط نزار بنات
وأكد البرغوثي في رسالة مسربة من مكان اعتقاله في “سجن هداريم” الصهيوني على “ضرورة أن تكون اللجنة بعيدة عن الجهات التي ارتبط اسمها بالجريمة ومحاسبة المسؤولين عنها وعدم تكرار التجارب السابقة”. وتابع “لا بد وأن نمنح الشعب الفلسطيني الفرصة لاختيار من يمثله عبر انتخابات شاملة لإعادة الاعتبار لمؤسساتنا التي ضربها العفن والفساد والظلم”.

وقال البرغوثي “تابعت بكل أسف ما حدث مع الأخ المناضل صاحب الكلمة الحرة الشهيد نزار بنات من تنكيل وتعذيب أفضى إلى القتل ظلماً وعدواناً على يد مجموعة من عناصر الأجهزة الأمنية الذين تلقوا أوامرهم من قيادة فاسدة خارجة عن مبادئ وأخلاق حركة فتح وعن أعراف وقيم الشعب الفلسطيني”.

وأضاف البرغوثي “إنني ومن داخل سجني أبعث برسالة عزاء وتضامن مع عائلة الشهيد نزار بنات، إلى زوجته الصابرة وأبنائه الأطفال الذين حرموا من حنان وعطف الأب، وأقول لهم لا تحزنوا فنزار أصبح رمزاً وأيقونة وطنية لكل الأحرار والمناضلين، ودمه سيكون لعنة تطارد قاتليه ومن أعطاهم الأوامر”.

وتابع البرغوثي “رسالتي إلى كل الشباب أن واصلوا كفاحكم وارفعوا صوتكم دون عنف كما فعل نزار ضد الظلم والفساد عالياً، تمسكوا بمطالبكم في محاسبة المتورطين بقتل الشهيد نزار بنات”، وأضاف “من هنا، فإنني أدعو إلى استقلالية التحقيق بعيدا عن الجهات التي ارتبط اسمها بالجريمة ومحاسبة المسؤولين عنها وعدم تكرار التجارب السابقة”.
مصدر : وكالات
رقم : 940879
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