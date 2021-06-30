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الأربعاء 30 حزيران 2021 ساعة 19:11

الرئيس المنتخب يستأذن قائد الثورة من اجل التركيز على تشكيلته الوزارية

الرئيس المنتخب يستأذن قائد الثورة من اجل التركيز على تشكيلته الوزارية
واثنى "حجة الاسلام رئيسي"، على ثقة قائد الثورة ودعمه وتوجيهاته الحكيمة خلال فترة تصديه منصب رئاسة السلطة القضائية في البلاد.   

واكد الرئيس المنتخب في رسالته الى اية الله العظمى الخامنئي، اهمية التركيز على موضوع تشكيل الكابينة الوزارية نظرا للفترة الزمنية المتبقية؛ داعيا سماحته اتخاذ القرار الذي يرتائيه بشأن رئاسة السلطة القضائية في غضون الفترة المذكورة.

وكانت اللجنة الانتخابية العليا، قد اعلنت في 19يونيو 2021، فوز المرشح "السيد ابراهيم رئيسي" في انتخابات رئاسة الجمهورية الاسلامية الثالثة عشرة؛ بعد حصوله على 17 مليونا و926 الفا و345 صوتا من اجمالي 28 مليونا و 600 الف صوت (بما يعادل 62 بالمئة من مجموع الاصوات في البلاد).  
رقم : 940888
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