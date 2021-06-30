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الأربعاء 30 حزيران 2021 ساعة 20:11

العدوان الأمريكي على الحشد الشعبي.. المحاولة اليائسة

العدوان الأمريكي على الحشد الشعبي.. المحاولة اليائسة
وفي الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط على القوات الإرهابية الأمريكية في العراق لمغادرة البلاد، يصبح تعاون واشنطن الخفي وعلاقاتها مع إرهابيي داعش أكثر وضوحًا.

ولا يخفى على أحد أن الولايات المتحدة هي التي أوجدت في عهد باراك أوباما تنظيم داعش الإرهابي من أجل العودة العسكرية إلى العراق، وذلك وفقاً لاعترافات هيلاري كلينتون، في الظروف الجديدة أيضًا ومع اشتداد الضغط العام والقانوني لإنهاء الاحتلال الأمريكي للعراق، لجأت مرةً أخرى إلى ذريعة تهديد إرهاب داعش لتبرير وجودها غير الشرعي والمسبب للأزمات.

وتحتفظ الولايات المتحدة بحوالي عشرة آلاف من مقاتلي داعش في شمال سوريا کأسری، وتستخدمهم كقنبلة موقوتة لزعزعة استقرار سوريا والعراق.

ويرى مراقبون أن الهجمات الإرهابية الأمريكية على القوات الشعبية العراقية تعتبر خطوةً يائسةً ومربكةً من قبل المسؤولين الأمريكيين للخروج من وضعهم المتأزم في العراق، وليس خطوةً استراتيجيةً تهدف إلى إضعاف الحشد الشعبي.

وقد أظهرت التجربة أنه في كل مرة كان هناك اعتداء وهجوم على قوات الحشد الشعبي من قبل الولايات المتحدة، ليس فقط لم تتخذ هذه القوات موقعًا دفاعيًا، بل ردت بقوة أكبر على الهجمات الأمريكية، ما عرض مصالح وأمن القوات والمعدات والقواعد الأمريكية للخطر.

 وبعد تلك الهجمات مباشرة، توعدت مجموعات مختلفة من الحشد الشعبي بالثأر، وتستعد لتلقين الإرهابيين الأمريكيين دروسًا قاسيةً.

وعليه، يجب اعتبار إجراءات الأمريكيين هذه نوعًا من الانتحار العسكري والسياسي بالطريقة الداعشية. لأنه من بعد آخر، يکون البيت الأبيض بهذا الإجراء قد أصدر الإذن اللازم لتنفيذ مشروع طرد الولايات المتحدة، ولم تعد هنالك قوة لديها القدرة علی الدفاع عن ضبط النفس أمام استمرار غطرسة واشنطن والتفافها علی قانون البرلمان العراقي وسيادة الشعب العراقي وإرادته العامة.

من ناحية أخرى، أظهر الحشد الشعبي أنه، إلى جانب الجيش العراقي والقوات العسكرية الرسمية الأخرى، أتقن کيفية تنفيذ مهمة قمع تنظيم داعش والإرهابيين التكفيريين.

واليوم فإن أي جغرافية للعراق والمنطقة توجد فيها قوى المقاومة، ليست مكانًا آمنًا للإرهاب التكفيري المدعوم من الغرب والرجعية العربية. ولذلك، لن تؤثر الهجمات الأمريكية على قدرة واستعداد الحشد الشعبي لمواجهة داعش.
 
رقم : 940901
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