الصفحة الرئيسية
0
الخميس 1 تموز 2021 ساعة 09:22

هنية: معركة ‘‘سيف القدس‘‘ أبرزت انكسار الاحتلال

هنية: معركة ‘‘سيف القدس‘‘ أبرزت انكسار الاحتلال
وأضاف هنية: "خلال حديثه أمام جمع سياسي حزبي وفصائلي وإعلامي فلسطيني ولبناني، الأربعاء، في العاصمة البنانية بيروت أن: "المعركة سجلت نتائج إيجابية وإستراتيجية نقلت المقاومة والقضية من مكان إلى مكان. نسجل في هذه المعركة خمس نتائج؛ ألا وهي: أولا؛ المعركة كانت مختلفة عن سابقاتها بأن المقاومة هي من بادرت بالفعل والعمل، لتفشل بذلك قدرات العدو".

وتابع: "الإستراتيجية الثانية، هي عبر بنائنا ميزانا إستراتيجيا جديدا للقوة، فلوحة المعركة التي شهدناها أبرزت عدة عناصر وهي، عنصر المقاومة، والشعب، وعنصر أهلنا في الـ48 الذين حاربوا قوانين الأبرتهايد ومحاولة نزعه من عنصره الفلسطيني والعربي، لينتفض جيل اليوم بعد كل مرارة السنين، ويطلق هبة كبيرة مشتبكا مع الاحتلال اشتباكا مباشرا، كذلك حققت صواريخ المقاومة إنجازا فرضت شللا على الاحتلال لـ 11 يوما".

وأردف: "الإستراتيجية الثالثة؛ كانت بإثباتنا للقاصي والداني، أن المقاومة قادرة على خلط الأوراق في المنطقة، وأن العدو لن يتسيد هذه المنطقة على الرغم من أن دولا قد أخذت نهج التطبيع معه، لكنها لا تعبر عن إرادة وضمير أهالي المنطقة، وما حصل من تحرك الشعوب وتفاعله مع ما يجرى في فلسطين أبرز ذلك، وأكد إمكانية خلط الأوراق في المنطقة، وأن كل عمليات الهندسة التي يتم العمل عليها لن تنجح، وأن المقاومة يمكنها أن تغير المعادلة".

وذكر هنية أن "الإستراتيجية الرابعة؛ هي قدرة المقاومة والقضية الفلسطينية على تغيير الرؤية العالمية سياسيا وشعبيا، خاصة على صعيد المظاهرات التي انطلقت، تضامنا مع الشعب الفلسطيني بعد المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق أهل غزة والقدس، أو على توجيه الإدارة الأميركية لتعديل رؤيتها للمنطقة وتدخلها لوقف الحرب والصراع، وذلك فيه مصلحة وأمن للكيان الإسرائيلي".

واسترسل: "أما الإستراتيجية الخامسة، فهي أن القدس توحدنا، وأن هذه المعركة كان عنوانها القدس، وأن القدس هي محور الصراع مع العدو".

وأردف: "القدس تعني لنا دينا ووجدانا وعقلا، وأن فلسطين بلا قدس ستصبح كأي مكان في العالم. والقدس توحد أحرار العالم والشعب الفلسطيني، ولذلك خلال المعركة وفي إطار المباحثات السياسية، والمعركة التي خضناها سياسيا وتفاوضيا، قدم لنا عروضا كثيرة، منه وقف إطلاق نار متزامن ومتبادل، وأن يجرى مفاوضات غير مباشرة تستضيفها القاهرة، وأن يتم مناقشة قضايا الحصار والقدس والإعمار".

واستدرك: "ولكنا رفضنا وضع قضية القدس على طاولة الحوار؛ فهي لا يفاوض عليها، مع موافقتنا على وقف إطلاق نار متبادل، وأبلغنا مصر بذلك، فإن وافق العدو وافق، وإن رفض فله خياره".
مصدر : وكالات
رقم : 940972
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قنديل لإسلام تايمز: توجه الولايات المتحدة في لبنان، ”لا تدعه يسقط ولا تدعه ينهض“
قنديل لإسلام تايمز: توجه الولايات المتحدة في لبنان، ”لا تدعه يسقط ولا تدعه ينهض“
روحاني: خليفة ترامب يواصل جرائم سلفه
روحاني: خليفة ترامب يواصل جرائم سلفه
30 حزيران 2021
مقتل نزار بنات ولعبة تقاسم الأدوار بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني
مقتل نزار بنات ولعبة تقاسم الأدوار بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني
30 حزيران 2021
اللاجئون الفلسطينيون يحيون سيف القدس.. العودة للوطن أكثر حيوية من أي وقت مضى
اللاجئون الفلسطينيون يحيون سيف القدس.. العودة للوطن أكثر حيوية من أي وقت مضى
30 حزيران 2021
إيران.. انطلاق المناورات البحرية للأمن المستدام في بحر قزوين
إيران.. انطلاق المناورات البحرية للأمن المستدام في بحر قزوين
30 حزيران 2021
الشيخ الخزعلي: جاهزون لمواجهة أمريكا بشكل لا تتوقعه
الشيخ الخزعلي: جاهزون لمواجهة أمريكا بشكل لا تتوقعه
30 حزيران 2021
كيف أجبرت مقاومة السبع سنوات لـ"أنصار الله" الولايات المتحدة على تغيير موقفها؟
كيف أجبرت مقاومة السبع سنوات لـ"أنصار الله" الولايات المتحدة على تغيير موقفها؟
29 حزيران 2021
من فلسطين إلى سوريا واليمن... الدور البريطاني الفاضح في خلق الأزمات
من فلسطين إلى سوريا واليمن... الدور البريطاني الفاضح في خلق الأزمات
29 حزيران 2021
اللوبي الصهيونيّ وسياسة كم الأفواه المعادية لـ"إسرائيل"
اللوبي الصهيونيّ وسياسة كم الأفواه المعادية لـ"إسرائيل"
29 حزيران 2021
تركيا ونهب ثروات السوريين
تركيا ونهب ثروات السوريين
29 حزيران 2021
الاستعراض العسكري الرسمي الأول للحشد الشعبي.. ما هي الرسائل الرمزية؟
الاستعراض العسكري الرسمي الأول للحشد الشعبي.. ما هي الرسائل الرمزية؟
29 حزيران 2021
العراقيون يتظاهرون ببغداد ضد الوجود الأمريكي
العراقيون يتظاهرون ببغداد ضد الوجود الأمريكي
29 حزيران 2021
اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا التعذيب.. هل تغير شيء؟
اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا التعذيب.. هل تغير شيء؟
28 حزيران 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قنديل لإسلام تايمز: توجه الولايات المتحدة في لبنان، ”لا تدعه يسقط ولا تدعه ينهض“
مقتل نزار بنات ولعبة تقاسم الأدوار بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني
اللاجئون الفلسطينيون يحيون سيف القدس.. العودة للوطن أكثر حيوية من أي وقت مضى
إيران.. انطلاق المناورات البحرية للأمن المستدام في بحر قزوين