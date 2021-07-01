هجوم ‘‘إرهابي‘‘ على الجيش العراقي جنوبي كركوك

وقال المصدر إن عناصر تنظيم داعش تعرضوا، في ساعة متقدمة من ليلة امس، على قوة تابعة للجيش العراقي في قرية حسن شلال بقضاء داقوق جنوبي كركوك، مبيناً أن القوة ردت على التعرض بمساندة الاهالي.



وأوضح المصدر، أن طيران الجيش العراقي قصف وادي الكور في قضاء داقوق بعد رصده لتحركات عناصر من داعش، مبيناً في الوقت نفسه أن قوة من السرية الثالثة في الشرطة الاتحادية التابعة للواء 20 صوبت نيرانها تجاه الوادي بعد هروب الارهابيين من قصف الطائرات.



وأشار المصدر إلى وقوع خسائر بشرية في صفوف الارهابيين، لافتاً في ذات الوقت الى جرح عدد من الجنود العراقيين.