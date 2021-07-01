العميد سريع يعلن بث مشاهد من عملية استهداف معسكر الوديعة

وأوضح العميد سريع أنه سيتم خلالها بث المشاهد، مراحل (الرصد والإطلاق والوصول) ولأول مرة.



وفي الـ24 من شهر يونيو الجاري نفذت القوات المسلحة عملية نوعية مباغتة على معسكر تدريب تابع للعدوان السعودي في منطقة الوديعة الحدودية، واستهدفت القوات المسلحة مركز القيادة ومواقع التدريب وقطاعات الحشد والعمليات داخل المعسكر.



وكانت القوات المسلحة اليمنية، شنت العملية النوعية، بعشر طائرات مسيرة محلية الصنع نوع قاصف 2K ، على المعسكر الذي يقع شمال محافظة حضرموت وعلى الحدود مع السعودية.



المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع، أوضح أن العملية نُفِّذت بعشر طائرات مسيرة نوع قاصف 2K واستهدفت مركز القيادة ومواقع التدريب وقطاعات الحشد ومواقع أخرى داخل المعسكر.



وأكد أن الإصابات كانت دقيقة، مبيناً أن العملية أسفرت عن مصرع وإصابة أكثر من 60 من مرتزقة العدوان بينهم قادة، بالإضافة إلى مصرع عدد من الضباط السعوديين.