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الخميس 1 تموز 2021 ساعة 14:47

موسكو تبدأ حملة إعادة التطعيم ضد فيروس كورونا

موسكو تبدأ حملة إعادة التطعيم ضد فيروس كورونا
وبحسب بيان نشر على مدونة سوبيانين الخاصة، ووفقًا للتوصيات المنهجية لوزارة الصحة الروسية، فإنه "ابتداءً من اليوم 1 يوليو، يُسمح بإعادة تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا الذين تلقوا اللقاح لأول مرة منذ أكثر من ستة أشهر".

ويضيف البيان، من الواضح أن السكان سيكونون قادرين على اختيار أي لقاح من بين اللقاحات المتوفرة في 20 نقطة لإعادة التطعيم.

وقال سوبيانين: "يمكن الاختيار بين "سبوتنيك لايت" و"سبوتنيك V"، بغض النظر عن نوع اللقاح الأول، بالإضافة إلى ذلك، بالنسبة لأولئك الذين عانوا من المرض منذ أكثر من ستة أشهر، يوصي الأطباء بالتطعيم مرة ثانية".

وبعد أن قاربت روسيا من مناعة القطيع، تدهور الوضع الوبائي مرة أخرى بسبب ظهور السلالة الهندية، وكان للعاصمة النصيب الأكبر من أعداد الإصابات المتزايدة، وحرصت السلطات على حماية الشعب الروسي بفرض التطعيم لبعض الأعمال والمهن والقطاعات.

ويعتبر لقاح "سبوتنيك V" أول لقاح مسجل في العالم ضد كورونا، وساهم في نزول أعداد الإصابات من قرابة 30 ألفا إلى نحو 7000 مصاب في اليوم، بسبب فعاليته الكبيرة ضد متحور ووهان والتي بلغت نحو 92%، وبالرغم من أن فعاليته تقل بشكل طفيف ضد متحور "دلتا"، إلا أنه يبقى فعال بشكل كبير وقادر على حماية الناس.
مصدر : وكالات
رقم : 941022
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