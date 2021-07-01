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الخميس 1 تموز 2021 ساعة 14:53
اطلاق أولى الرحلات السياحية الجوية في لبنان
وكان الجيش قد أعلن بداية الأسبوع، تنظيم رحلات جوية للمواطنين في الأول من تموز، وذلك على متن طوافة من طراز "رايفن" من قاعدة عمشيت في شمال لبنان، وقاعدة رياق في منطقة البقاع في شرق البلاد.
مصدر :
وكالات
رقم :
941026
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