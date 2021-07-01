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الخميس 1 تموز 2021 ساعة 18:08

ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا في السعودية في الأسابيع الأخيرة

ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا في السعودية في الأسابيع الأخيرة
وأفادت وزارة الصحة السعودية بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1534، مقابل 1486 الأربعاء، لتصل حصيلتها الكلية إلى 489126 حالة، بينها 12174 نشطة، و1389 حرجة.

وتم رصد العدد الأكبر للإصابات الجديدة في منطقة مكة المكرمة، حيث بلغ فيها هذا المؤشر 377 حالة، لتأتي بعدها المنطقة الشرقية بـ337 ومن ثم منطقة الرياض بـ310.

وتشهد السعودية في الأسابيع الأخيرة ارتفاعا ملحوظا للإصابات الجديدة بفيروس كورونا حيث بلغت الحصيلة مستويات أغسطس 2020.

وأفادت وزارة الصحة برصد 13 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 15 في إحصائية الأربعاء، مضيفة أن الحصيلة الكلية لضحايا الجائحة في السعودية ارتفعت بذلك إلى 7832 متوفيا.

وذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من "كوفيد-19" في المملكة وصل إلى 469120 شخصا، بعد تسجيل 1487 حالة شفاء جديدة.
مصدر : وكالات
رقم : 941045
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