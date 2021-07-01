استمرار إنتاج وتصدير النفط الإيراني رغم الحظر الاميركي

واعرب وزير النفط الايراني"بيجن زنكنه" في الاجتماع الحادي والثمانين بعد المائة لمنظمة أوبك ، عن شكره للأمين العام لمنظمة أوبك "محمد باركيندو" ، على الفيلم الوثائقي الذي أعدوه لجهود زنكنه ، وتابع: السبب الكامن وراء نجاح منظمة أوبك هو انها المنظمة الاقتصادية الوحيدة في البلدان النامية التي لها تأثير مباشر على الاقتصاد العالمي.



وأضاف: "كان المبدأ الذهبي لأوبك هو مفتاح النجاح الباهر في السنوات الستين الماضية والذي يقوم على فهم وقبول الحاجة إلى التعاون في أوبك ، إلى جانب الاستقرار الاقتصادي والخلافات السياسية.



وأضاف أن "الاتفاق على العمل الجماعي داخل أوبك لحماية المصالح والعلاقات الوطنية بين أعضاء أوبك في مواجهة التقلبات والتوترات هو المفتاح السري للعمل معا في أوبك. وفي الوقت نفسه استفدنا جميعا من كوننا عضوا في أوبك."



وقال زنكنه إن التمسك بالمبدأ الذهبي على مدى الستين عاما الماضية مكّن أوبك من النجاح في تحسين ظروف الدول. الأهم من ذلك ، هو ان وزراء نفط الدول الأعضاء في أوبك هم يعدون بمثابة وزراء خارجية دولهم .