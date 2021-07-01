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الخميس 1 تموز 2021 ساعة 19:11

ترسيخ التطبيع الجوي بين الإمارات و كيان الاحتلال

ترسيخ التطبيع الجوي بين الإمارات و كيان الاحتلال
وستضيف "طيران العال" رمزها على الرحلتين الأسبوعيتين اللتين تشغلهما "الاتحاد للطيران" بين أبوظبي وتل أبيب في الوقت الحالي، قبل أن تضيفه على وجهات أخرى في أغسطس/آب، بينها أستراليا والهند والفيليبين.

من جهتها، ستضيف "الاتحاد للطيران" رمزها على رحلات "العال" إلى 14 وجهة في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وامریکا، حسبما أفاد بيان للشركة الإماراتية، الخميس. كما سيتمكن أعضاء برامج الولاء للشركتين من اكتساب واسترداد الأميال على الرحلات عبر شبكتيهما.

وكانت الإمارات، العام الماضي، أول دولة خليجية توقّع اتفاقاً لتطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، قبل أن تحذو حذوها البحرين.

وتأمل الإمارات والاحتلال اللذان تضرر اقتصاداهما بفعل فيروس كورونا، تحقيق مكاسب من اتفاق التطبيع الذي توسّطت فيه امریکا، وخصوصاً دبي الباحثة عن شركاء جدد في قطاعات السياحة والتكنولوجيا والأعمال. ووقّع الطرفان بالفعل عدة اتفاقات شملت تسيير رحلات جوية مباشرة.

وتهدف مذكرة التفاهم بين "الاتحاد للطيران" و"العال" أيضاً إلى "استكشاف فرص تدريب الطيارين والطاقم الجوي والصيانة والإصلاح والعمرة وعمليات الشحن والتي يتقدم فيها الطرفان"، بحسب البيان.

وأعلنت إدارة التجارة الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة في الاحتلال الإسرائيلي، الشهر الماضي، أنها ستفتتح خلال صيف العام الجاري مكتباً اقتصادياً جديداً في أبوظبي.
مصدر : وكالات
رقم : 941054
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