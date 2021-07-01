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الخميس 1 تموز 2021 ساعة 19:25

الخارجية الفلسطينية تدين الاتفاق بشأن بؤرة ‘‘إفياتار‘‘

الخارجية الفلسطينية تدين الاتفاق بشأن بؤرة ‘‘إفياتار‘‘
وأعربت الوزارة عن رفض فلسطين بشدة لهذا الاتفاق مؤكدة أنها لن تقبل به وستقاومه بجميع الطرق القانونية المعتمدة، خاصة وأنه كشف اللثام عن الوجه الحقيقي لحكومة بينت ـ لابيد التي تعطي المستوطنين ومنظماتهم ومجالسهم الإرهابية سطوة القرار.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي برفض القرار والتنديد به لأنه يشرعن المستعمرات، كما طالبت أيضا بموقف دولي حازم في رفض هذه الصفقة حتى لا تجر وراءها المزيد من الصفقات الاستعمارية المشابهة.

وأكدت الوزارة أن المسؤولية هنا تقع بالأساس على الدول الأعضاء في مجلس الأمن وتحديدا الدائمة العضوية منها، ونخص بالذكر المسؤولية التي تقع على عاتق واشنطن باعتبارها هي التي أعلنت على لسان الرئيس جو بايدن ووزير خارجيته رفضها القاطع للإجراءات الأحادية الجانب بما فيها المستوطنات وبنائها.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن قضية بؤرة "إفياتار" وبقاءها هو الاختبار الحقيقي للموقف الأمريكي المعلن بشأن الاجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب وتضع الموقف الأمريكي والتزاماته المعلنة على المحك.
مصدر : وكالات
رقم : 941058
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