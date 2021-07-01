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الخميس 1 تموز 2021 ساعة 19:37

ممثل الاتحاد الأوروبي يزور عائلة بنات.. وهذه التفاصيل

ممثل الاتحاد الأوروبي يزور عائلة بنات.. وهذه التفاصيل
وزار برغسدورف منزل عائلة بنات في محافظة الخليل، والتقى بوالده، وجدّد التأكيد لدعوة الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية بإجراء تحقيق شفاف ومستقل في حادثة اغتيال نزار من عناصرها الأمنية.

وقال المسؤول الأوروبي للعائلة: "نتعاطف معكم ونقف إلى جانبكم، ونؤكد أنّنا لن نقف مكتوفي الأيدي، ولن نتوقف عن دعم مسيرة حقوق الإنسان والديمقراطية والقضايا التي وقف نزار وقاتل من أجلها".

وكانت قناة "كان11" العبرية كشفت عن عقد اجتماع بين دبلوماسيين أوروبيين ورئيس جهاز المخابرات الفلسطينية ماجد فرج بشأن اغتيال الأجهزة الأمنية الفلسطينية المعارض السياسي نزار بنات في الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، قبل أيام.

وذكرت القناة، أن الوفد الأوروبي طالب بالحصول على توضيحات من فرج حول ظروف مقتل المعارض السياسي، موضحة أنّ اللقاء جاء بطلب من الوفد الأوروبي الذي ضم 20 قنصلًا ودبلوماسيًّا، وعُقد في مكتب فرج برام الله.

وتعرّض بنات للضرب المبرّح خلال اعتقاله من قبل عناصر أمنية أثناء وجوده في منزل لعائلته جنوبي الخليل، فجر الخميس الماضي، وبعد نحو ساعة من الاعتقال أعلن محافظ الخليل وفاته، في حين اتهمت عائلته الأمن باغتياله.

وأظهرت نتائج تشريح الجثمان أن سبب الوفاة غير طبيعي، مؤكدة تعرضه لضرب مبرح في جميع أنحاء جسده أدت لنزيف في الرئتين بسبب الضرب والاختناق.
مصدر : وكالات
رقم : 941059
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