ماذا يجري في مدينة طرابلس شمال لبنان

و عمل الجيش اللبناني على ضبطها. فيما حذر رئيس البلدية طرابلس رياض يمق من ان الاوضاع خرجت عن السيطرة. وقد دخل محتجون إلى شركة كهرباء قاديشا في البحصاص وأجبروا الموظفين على تزويد عدد من المناطق بالكهرباء.



و حسب بعض المصادر الصحفية أن ما جرى في طرابلس من ظهور للسلاح بوجه الجيش اللبناني، ومن مظاهر تبشر بالفوضى، ليس إلا عينة عما سيحدث في مناطق لبنانية عديدة ما لم تتم السيطرة على الحلقة المفرغة لسوق المحروقات وسوق سعر الصرف الدولار.



و تقول المصادر مجددا يحاول البعض استخدام طرابلس صندوق بريد لتوجيه الرسائل السياسية والامنية مستغلا وجع المدينة وابنائها، وهو وجع يتشاطره جميع اللبنانيين، ولكنه يتخذ في طرابلس بعدا اعمق.