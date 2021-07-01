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الخميس 1 تموز 2021 ساعة 19:46

تسيير خط جوي بين مدينة تبريز الايرانية والعاصمة الارمينية يريفان

تسيير خط جوي بين مدينة تبريز الايرانية والعاصمة الارمينية يريفان
وقال رامين آذري في تصريح ادلى به لمراسل وكالة انباء "فارس" اليوم الخميس انه وفقا للبرنامج المتفق عليه فقد تقرر تسيير 4 رحلات جوية اسبوعيا ذهابا وايابا بين مدينتي تبريز ويريفان يومي الاثنين والخميس.

واضاف: ان نقل الركاب في هذه الرحلات الجوية بين المدينتين يتم بواسطة طائرات BAE146-300  التابعة لشركة Armenia Airways  البالغة سعتها 110 ركاب.

وحول الرحلات الجوية الدولية لمطار "الشهيد مدني" في تبريز قال: انه يتم اسبوعيا تسيير 34 رحلة جوية دولية من تبريز الى اسطنبول وازمير وستضاف اليها الرحلات الجوية الى يريفان من الان فصاعدا.

واوضح بان عدد الرحلات الجوية التي تتم من مطار تبريز الدولي يقرب من 1000 رحلة شهريا وقال: ان 250 رحلة تجري من هذا المطار اسبوعيا من ضمنها 210 رحلات داخلية والبقية خارجية.

 
رقم : 941067
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