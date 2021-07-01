الصفحة الرئيسية
0
الخميس 1 تموز 2021 ساعة 20:31

مصر توجه رسالة تحذير إلى مجلس الأمن حول سد النهضة

مصر توجه رسالة تحذير إلى مجلس الأمن حول سد النهضة
وأوضحت مصر في الرسالة التي أرسلتها بتاريخ 25 يونيو أن "هذا الاحتكاك يمكن أن يعرض استمراره السلم والأمن الدولي للخطر، وعليه فقد اختارت مصر أن تعرض هذه المسألة على مجلس الأمن الدولي عملا بالمادة 35 من الميثاق".

وقال سامح شكري، وزير الخارجية، في الرسالة إن الوضع يشكل تهديدا وشيكا للسلم والأمن الدوليين ويتطلب أن ينظر فيه المجلس على الفور.

وطالبت الرسالة بضرورة عقد جلسة عاجلة تحت بند الأمن والسلم في إفريقيا، وتضمنت رسالة مصر دعوة مجلس الأمن الدولي تأييد لما قدمه السودان في رسالته الأخيرة وتأكيد على أن بعد 10 سنوات من المفاوضات تطورت المسألة إلى حالة تتسبب حاليا، كما جاء في نص المادة 34 من ميثاق الأمم المتحدة لاحتكاك دولي يمكن أن يعرض استمراره السلم والأمن الدولي للخطر وعليه فقد اختارت مصر أن تعرض هذه المسألة على مجلس الأمن الدولي عملا بالمادة 35 من الميثاق.

وأهابت مصر في الرسالة بالمجلس في ضوء مسؤوليته الرئيسية عن صون السلم والأمن الدوليين أن ينظر في التدابير المناسبة لضمان حل الأزمة بشكل منصف وبطريقة تحمي وتحافظ على الأمن والاستقرار في منطقة هشة بالفعل وأن يتخذ التدابير لذلك.

وأشارت أيضا إلى خط سير المفاوضات والإجراءات الأحادية التي اتخذتها إثيوبيا في أبريل 2011 بعدم إخطار دولتي المصب والتشاور معهما عندما أعلنت عن السد وأن الواقع أثبت المراوغة الإثيوبية بعد سنوات من المفاوضات، حيث فشلنا في إجراء الدراسات المشتركة بشأن الآثار الاجتماعية والبيئية لسد النهضة، وليس لدي مصر والسودان أيضًا أي ضمانات متحقق منها بشكل مستقل بشأن سلامة هذا السد الضخم واستقراره الهيكلي بما يثير القلق بوجه خاص لدى السودان التي تشغل عدة منشآت للطاقة الكهرومائية على طول النيل الأزرق أهمها سد الروصيرص، ولا يقل إثارة للقلق لدى مصر التي يمثل بالنسبة لها ضمان سلامة السد العالي في أسوان والحفاظ على متانته وأدائه لوظائفه مسألة ذات أهمية قومية قصوى.
مصدر : وكالات
رقم : 941076
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الملف النووي.. مواقف واشنطن.. خاطئة مستهجنة ومتناقضة مع القرارات الدولية
الملف النووي.. مواقف واشنطن.. خاطئة مستهجنة ومتناقضة مع القرارات الدولية
فصائل المقاومة العراقية تدخل مستوىً وأسلوباً جديداً في مواجهة الإحتلال الأمريكي
زهراء احمد- اسلام تايمز
1 تموز 2021
الرياض تخطو نحو دمشق.. هل نشهد عودة للعلاقات السعودية السورية؟
الرياض تخطو نحو دمشق.. هل نشهد عودة للعلاقات السعودية السورية؟
1 تموز 2021
الفلسطينيون في الضفة يفقدون الأمل من سلطتهم.. لا خيار إلا إسقاط أبو مازن
الفلسطينيون في الضفة يفقدون الأمل من سلطتهم.. لا خيار إلا إسقاط أبو مازن
1 تموز 2021
قائد الثورة يعيّن حجة الاسلام محسني اجئي رئيسا للسلطة القضائية
قائد الثورة يعيّن حجة الاسلام محسني اجئي رئيسا للسلطة القضائية
1 تموز 2021
الأمراء في النعيم و الشعب في الجحيم
الأمراء في النعيم و الشعب في الجحيم
1 تموز 2021
قنديل لإسلام تايمز: توجه الولايات المتحدة في لبنان، ”لا تدعه يسقط ولا تدعه ينهض“
قنديل لإسلام تايمز: توجه الولايات المتحدة في لبنان، ”لا تدعه يسقط ولا تدعه ينهض“
30 حزيران 2021
روحاني: خليفة ترامب يواصل جرائم سلفه
روحاني: خليفة ترامب يواصل جرائم سلفه
30 حزيران 2021
مقتل نزار بنات ولعبة تقاسم الأدوار بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني
مقتل نزار بنات ولعبة تقاسم الأدوار بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني
30 حزيران 2021
اللاجئون الفلسطينيون يحيون سيف القدس.. العودة للوطن أكثر حيوية من أي وقت مضى
اللاجئون الفلسطينيون يحيون سيف القدس.. العودة للوطن أكثر حيوية من أي وقت مضى
30 حزيران 2021
إيران.. انطلاق المناورات البحرية للأمن المستدام في بحر قزوين
إيران.. انطلاق المناورات البحرية للأمن المستدام في بحر قزوين
30 حزيران 2021
الشيخ الخزعلي: جاهزون لمواجهة أمريكا بشكل لا تتوقعه
الشيخ الخزعلي: جاهزون لمواجهة أمريكا بشكل لا تتوقعه
30 حزيران 2021
كيف أجبرت مقاومة السبع سنوات لـ"أنصار الله" الولايات المتحدة على تغيير موقفها؟
كيف أجبرت مقاومة السبع سنوات لـ"أنصار الله" الولايات المتحدة على تغيير موقفها؟
29 حزيران 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الملف النووي.. مواقف واشنطن.. خاطئة مستهجنة ومتناقضة مع القرارات الدولية
فصائل المقاومة العراقية تدخل مستوىً وأسلوباً جديداً في مواجهة الإحتلال الأمريكي
الرياض تخطو نحو دمشق.. هل نشهد عودة للعلاقات السعودية السورية؟
الفلسطينيون في الضفة يفقدون الأمل من سلطتهم.. لا خيار إلا إسقاط أبو مازن