بيروت.. لائحة اسعار جديدة للمحروقات، والطوابير متواصلة

– بنزين 95 أوكتان: 70100 ليرة.

– بنزين 98 أوكتان: 72200 ليرة.

– المازوت: 54400 ليرة.

– الغاز: 41600 ليرة.



وبالرغم من صدورِ جدولِ اسعارِ المحروقاتِ ما يزالُ مشهدُ طوابيرِ السياراتِ موجوداً امامَ معظمِ محطاتِ البنزين في مختلفِ المناطقِ اللبنانية وهو ما تركَ انطباعاً سلبياً عندَ المواطنينَ الذين سالوا عن مدةِ استمرارِ هذه المعاناة .



وفي الاطار ، اعلن موزعو المحروقاتِ انَ الازمةَ الى الانحسارِ خلالَ اليومينِ المقبلين. وقال ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا، أن البواخر بدأت بالتفريغ وان الشركات المستوردة بدأت بتوزيع المحروقات على المحطات اليوم.