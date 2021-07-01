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الخميس 1 تموز 2021 ساعة 21:15
وزارة الخارجية الروسية تستدعي السفير التشيكي
وذلك على خلفية تصريحات جديدة صدرت عن براغ حول قضية الانفجارات بمستودع الأسلحة في بلدة فربيتيسي التشيكية عام 2014.
مصدر :
وكالات
رقم :
941084
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