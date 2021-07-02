إيران: مستمرون بضغط الغاز إلى العراق ومستعدون لزيادته

وقال المصدر في حديث خاص لوكالة”ميدل ايست نيوز” الإيرانية أن تصدير الغاز الإيراني إلى العراق يتم عن طريق خطين أصليين أولها من مدينة “نفتشهر” الإيرانية إلى بغداد بحجم 30 مليون متر مكعب وثانيها خط من مدينة عبادان الإيرانية إلى البصرة بحجم 13 مليون متر مكعب.



وأكد المصدر أنه يمكن لإيران رفع هذا الحجم من التصدير إلى 50 مليون متر مكعب لو طلب العراق ذلك.



وأضاف المصدر أن هذا التصدير يتم في حين أن العراق لم يدفع بعد مستحقات إيران من تصدير النفط والغاز البالغ 2 مليار و500 مليون دولار حسب قول المصدر.



وقال الناطق باسم وزارة الكهرباء أحمد العبادي في وقت سابق لصحيفة الصباح الحكومية إنَّ “الجانب الإيراني قام خلال الأيام القليلة الماضية بزيادة معدلات ضخ الغاز باتجاه العراق لتصل إلى 30 مليون متر مكعب قياسي يومياً بعد أن انخفضت إلى 17 مليون متر مكعب قياسي يومياً”.



وقال العبادي إن “الأيام القليلة الماضية شهدت مباحثات معمقة بين المسؤولين في الوزارة والجانب الإيراني لجدولة الديون ومعاودة الأخير ضخ الغاز باتجاه العراق وفق الكميات التي كانت عليها في السابق والتي تصل الى 70 مليون متر مكعب قياسي يوميا ليتسنى إدخال طاقة إضافية للمنظومة تصل الى 4 آلاف ميغاواط، ما يسهم بزيادة ساعات التجهيز للمواطنين لاسيما وأن حجم الانتاج الحالي يقارب الـ 18 الف ميغاواط”.

