الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 2 تموز 2021 ساعة 00:30

إيران: مستمرون بضغط الغاز إلى العراق ومستعدون لزيادته

إيران: مستمرون بضغط الغاز إلى العراق ومستعدون لزيادته
وقال المصدر في حديث خاص لوكالة”ميدل ايست نيوز” الإيرانية أن تصدير الغاز الإيراني إلى العراق يتم عن طريق خطين أصليين أولها من مدينة “نفتشهر” الإيرانية إلى بغداد بحجم 30 مليون متر مكعب وثانيها خط من مدينة عبادان الإيرانية إلى البصرة بحجم 13 مليون متر مكعب.

وأكد المصدر أنه يمكن لإيران رفع هذا الحجم من التصدير إلى 50 مليون متر مكعب لو طلب العراق ذلك.

وأضاف المصدر أن هذا التصدير يتم في حين أن العراق لم يدفع بعد مستحقات إيران من تصدير النفط والغاز البالغ 2 مليار و500 مليون دولار حسب قول المصدر.

وقال الناطق باسم وزارة الكهرباء أحمد العبادي في وقت سابق لصحيفة الصباح الحكومية إنَّ “الجانب الإيراني قام خلال الأيام القليلة الماضية بزيادة معدلات ضخ الغاز باتجاه العراق لتصل إلى 30 مليون متر مكعب قياسي يومياً بعد أن انخفضت إلى 17 مليون متر مكعب قياسي يومياً”.

وقال العبادي إن “الأيام القليلة الماضية شهدت مباحثات معمقة بين المسؤولين في الوزارة والجانب الإيراني لجدولة الديون ومعاودة الأخير ضخ الغاز باتجاه العراق وفق الكميات التي كانت عليها في السابق والتي تصل الى 70 مليون متر مكعب قياسي يوميا ليتسنى إدخال طاقة إضافية للمنظومة تصل الى 4 آلاف ميغاواط، ما يسهم بزيادة ساعات التجهيز للمواطنين لاسيما وأن حجم الانتاج الحالي يقارب الـ 18 الف ميغاواط”.
 
رقم : 941113
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إيران: مستمرون بضغط الغاز إلى العراق ومستعدون لزيادته
إيران: مستمرون بضغط الغاز إلى العراق ومستعدون لزيادته
الملف النووي.. مواقف واشنطن.. خاطئة مستهجنة ومتناقضة مع القرارات الدولية
الملف النووي.. مواقف واشنطن.. خاطئة مستهجنة ومتناقضة مع القرارات الدولية
1 تموز 2021
فصائل المقاومة العراقية تدخل مستوىً وأسلوباً جديداً في مواجهة الإحتلال الأمريكي
زهراء احمد- اسلام تايمز
1 تموز 2021
الرياض تخطو نحو دمشق.. هل نشهد عودة للعلاقات السعودية السورية؟
الرياض تخطو نحو دمشق.. هل نشهد عودة للعلاقات السعودية السورية؟
1 تموز 2021
الفلسطينيون في الضفة يفقدون الأمل من سلطتهم.. لا خيار إلا إسقاط أبو مازن
الفلسطينيون في الضفة يفقدون الأمل من سلطتهم.. لا خيار إلا إسقاط أبو مازن
1 تموز 2021
قائد الثورة يعيّن حجة الاسلام محسني اجئي رئيسا للسلطة القضائية
قائد الثورة يعيّن حجة الاسلام محسني اجئي رئيسا للسلطة القضائية
1 تموز 2021
الأمراء في النعيم و الشعب في الجحيم
الأمراء في النعيم و الشعب في الجحيم
1 تموز 2021
قنديل لإسلام تايمز: توجه الولايات المتحدة في لبنان، ”لا تدعه يسقط ولا تدعه ينهض“
قنديل لإسلام تايمز: توجه الولايات المتحدة في لبنان، ”لا تدعه يسقط ولا تدعه ينهض“
30 حزيران 2021
روحاني: خليفة ترامب يواصل جرائم سلفه
روحاني: خليفة ترامب يواصل جرائم سلفه
30 حزيران 2021
مقتل نزار بنات ولعبة تقاسم الأدوار بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني
مقتل نزار بنات ولعبة تقاسم الأدوار بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني
30 حزيران 2021
اللاجئون الفلسطينيون يحيون سيف القدس.. العودة للوطن أكثر حيوية من أي وقت مضى
اللاجئون الفلسطينيون يحيون سيف القدس.. العودة للوطن أكثر حيوية من أي وقت مضى
30 حزيران 2021
إيران.. انطلاق المناورات البحرية للأمن المستدام في بحر قزوين
إيران.. انطلاق المناورات البحرية للأمن المستدام في بحر قزوين
30 حزيران 2021
الشيخ الخزعلي: جاهزون لمواجهة أمريكا بشكل لا تتوقعه
الشيخ الخزعلي: جاهزون لمواجهة أمريكا بشكل لا تتوقعه
30 حزيران 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الملف النووي.. مواقف واشنطن.. خاطئة مستهجنة ومتناقضة مع القرارات الدولية
فصائل المقاومة العراقية تدخل مستوىً وأسلوباً جديداً في مواجهة الإحتلال الأمريكي
الرياض تخطو نحو دمشق.. هل نشهد عودة للعلاقات السعودية السورية؟
الفلسطينيون في الضفة يفقدون الأمل من سلطتهم.. لا خيار إلا إسقاط أبو مازن