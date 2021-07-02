السودان يتطلع إلى دعم روسي نرويجي لموقفه في قضية سد النهضة

ووفق الخارجية الروسية، شدّد لافروف خلال الاتصال الهاتفي على «ضرورة تفعيل العملية التفاوضية بين مصر والسودان وإثيوبيا بهدف تسوية الخلافات المتبقية في أسرع وقت ممكن».



أما بالنسبة إلى موقف النرويج، فقد أبلغت الوزيرة النرويجية نظيرتها السودانية، وفق بيان سوداني، بأن النرويج مع السودان في «موقفه المشروع» بشأن سدّ النهضة.



وكان السودان قد طلب، الثلاثاء الماضي، رسمياً، من مجلس الأمن الدولي عقد جلسة حول سدّ النهضة الإثيوبي «في أقرب وقت»، لـ«بحث تأثيره على سلامة وأمن الملايين من الذين يعيشون على ضفاف النيل».



كذلك، خاطبت مصر مجلس الأمن الدولي في رسالة، نبّهت فيها إلى وصول أزمة سد النهضة إلى «حالة تتسبب حالياً في احتكاك دولي». وفي الرسالة التي انتشر مضمونها اليوم، طالبت مصر مجلس الأمن الدولي بأن ينظر في التدابير المناسبة لضمان «حل الأزمة بشكل منصف، وبطريقة تحمي وتحافظ على الأمن والاستقرار في منطقة هشّة بالفعل، وأن يتخذ التدابير لذلك».