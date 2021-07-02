الاحتلال يجبر الفلسطنيين بهدم منازلهم ذاتيا

وحسبما نقل مصدر صحفي أن قوات الاحتلال أجبرت المقدسي عزات زيادة من جيلو على هدم شقته السكنية ذاتيًّا.



وقبل يومين أطلق سكان حي سلوان في مدينة القدس حملة جاءت تحت عنوان لن أهدم بيتي بيدي؛ رفضا لقرارات الاحتلال التي تجبر المقدسيين على هدم منازلهم ذاتيا هروبا من دفع الغرامات الباهظة. ويضطر الفلسطينيون لهدم منازلهم بأيديهم في القدس؛ لتفادي دفع غرامات باهظة تفرضها بلدية الاحتلال.



وتتم عمليات الهدم بدعوى عدم الترخيص التي تستخدمها بلدية الاحتلال لمنع التمدد الطبيعي للفلسطينيين والتضييق عليهم وسرقة أراضيهم لتهويد المدينة المقدسة والسيطرة الكاملة على الأرض.



ومنذ احتلال المدينة عام 1967، هدم الاحتلال أكثر من 1900 منزل في القدس، كما اتبع سياسة عدوانية عنصرية ممنهجة تجاه المقدسيين؛ بهدف إحكام السيطرة على القدس وتهويدها وتضييق الخناق على سكانها الأصليين؛ من خلال سلسلة من القرارات والإجراءات التعسفية التي طالت جميع جوانب حياة المقدسيين اليومية.



ومن هذه الإجراءات هدم سلطات الاحتلال الصهيوني المنازل والمنشآت بعد وضعها العديد من العراقيل والمعوقات أمام إصدار تراخيص بناء لمصلحة المقدسيين.



وفي الوقت الذي تهدم به سلطات الاحتلال المنازل الفلسطينية، تصدّق على تراخيص بناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات الصهيونية المقامة على أراضي القدس.