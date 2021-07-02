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الجمعة 2 تموز 2021 ساعة 09:00

العراق.. خطط جديدة لمواجهة استهداف "أبراج الطاقة"

العراق.. خطط جديدة لمواجهة استهداف "أبراج الطاقة"
وقال الشمري إن "الاسابيع الماضية شهدت استهداف ابراج نقل الطاقة الكهربائية من قبل تنظيمات داعش الارهابية، البعيدة عن المدن والمنتشرة باعداد كبيرة ومسافات واسعة"، مشدداً بالقول "لا نتمكن من حماية كل تلك الابراج ولا نستطيع وضع دورية تحت كل برج، كون المسافات بعيدة جداً وقسم منها تغذي المحافظات".

واضاف الشمري أنه "تم اعداد خططة جديدة لمواجهة هذه العمليات التخريبية التي يقوم بها داعش من خلال مختلف الاساليب حيث سيتم استخدام القوة الجوية وطيران الجيش لمراقبة هذه الخطوط"، موضحاً "اليوم حذرنا من الاقتراب من هذه الابراج لان هذه الابراج ستكون تحت مراقبة الطائرات المسيرة وطيران الجيش".

ولفت الشمري الى أن "الخطوط بمئات الكيلو مترات ولا يمكن تغطيتها بالكامرات الحرارية والقطعات منتشرة على مسافات شاسعة ولا يمكن تغطية جميع الشبكات"، مستدركاً بالقول "لكن الان جميع الابراج مؤمنة بالكامل وعليها طلعات تفقدية باستمرار من خلال الطائرات المسيرة والقوة الجوية وطيران الجيش وتم نصب كمائن خلال هذه الابراج لعناصر داعش".
رقم : 941136
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