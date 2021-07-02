الحديدة...حرائر الدريهمي ينددن بقرار التصنيف الأممي

واعتبرت المشاركات في الوقفة، القرار الأممي جريمة جديدة بحق الشعب اليمني ومحاولة لتضليل الرأي العام للتغطية على الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها تحالف العدوان بحق أطفال ونساء اليمن.



ودعا البيان الصادر عن الوقفة، المجتمع الدولي وجميع احرار العالم إلى تحمل مسؤولياتهم إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من انتهاكات، والتحرك لوقف العدوان وفك الحصار والسماح بدخول المشتقات النفطية التي ضاعفت من المعاناة الإنسانية.



واكد ان جميع الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان باليمن لن تسقط بالتقادم ولا بد من ان يأتي اليوم الذي يحاسبوا عليها.