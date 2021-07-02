أبرز التطورات على الساحة اليمنية 2-7-2021

وفي الرد اليمني، بث الاعلام الحربي مشاهد للعملية النوعية التي استهدفت معسكرا لضباط سعوديين ومرتزقتهم في مديرية الوديعة بمحافظة حضرموت على الحدود اليمنية السعودية، وأدت الى مقتل واصابة عشرات المرتزقة، بينهم ضباط سعوديون.



المشهد هذا لم يتغير منذ بدء العدوان السعودي على اليمن، المشافي ما تزال تستقبل كل يوم شهداء وجرحى جراء القصف السعودي على المناطق المدنية سواء برا او جوا او بحرا.



شهداء وجرحى بعضهم في حالة حرجة حصيلة قصف صاروخي ومدفعي سعودي لمناطق في محافظة صعدة شمال اليمن القسم الاكبر من الضحايا كان في منطقة الرقو الحدودية.



القصف العشوائي استهدف منازل المواطنين وسوق الرقو بطريقة واستمر لساعات كما نالت مديرية شدا الحدودية نصيها ايضا من الضحايا.



ميدانيا ايضا، شنَّ الطيرانُ السعودي نحوَ خمسِمئةِ غارةٍ على محافظة مأرب خلالَ شهر يونيو الماضي، مستهدفاً مديريات صرواح ومدغل ورغوان ومجزر ورحبة وماهلية.





وكان القوات اليمنية المشتركة استهدفت قبل ايام معسكر صحن الجن ومعسكر المنطقة العسكريةِ الثالثة في مأرب بصاروخَين بالستيَّين من نوعِ بدر واحد ما ادى الى مصرع وإصابة العشرات من مسلحي قوى التحالف بينهم قادة وفق ما أكد ذلك متحدث القوات المسلحة.



الرد اليمني على الجرائم السعودية جاءت من خلال استهداف معسكر لمسلحي التحالف السعودي في الوديعة بمحافظة حضرموت على الحدود اليمنية السعودية ا لاسبوع الماضي.



وبث الاعلام الحربي اليمني مشاهد جديدة عن العملية النوعية التي استهدافت معسكر الوديعة بعشرة طائرات من نوع "قاصف كي تو" واظهرت المشاهد مراحل الرصد والإطلاق والوصول ولأول مرة الى المعسكر.



المسيرات اصابت مركز القيادة ومواقع التدريب وقطاعات الحشد والعمليات داخل المعسكر، واسفر القصف عن مصرعِ وإصابةِ أكثرَ من ستين مرتزقاً، بينَهم قادة، بالإضافة إلى مصرعِ عددٍ من الضباط السعوديين.



وفي هذا المجال أدان مركز عين الإنسانية في اليمن، الجريمة الجديدة لقوى العدوان باستهداف سوق الرقو بمديرية منبه في صعدة والتي أدت إلى إصابة 8 مواطنين.



وأكد مركز عين الإنسانية في بيان له أن هذه الجريمة تأتي في سياق جرائم تحالف العدوان اليومية، وتعد وفق التوصيف القانوني الإنساني الدولي الذي تضمنته اتفاقيات جنيف جرائم حرب.



وطالب المركز بتشكيل لجنة تحقيق دولية فيما ترتكبه دول التحالف من جرائم بحق المدنيين الأبرياء، مدينا في الوقت ذاته صمت المجتمع الدولي والهيئات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة التي تقف متفرجةً إزاء ما تقترفه دول تحالف العدوان ومرتزقتهم بحق اليمنيين.