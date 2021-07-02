البرلمان العراقي يطالب باستضافة أربعة وزراء لبحث مشكلة الكهرباء

وقال مصدر برلماني، إن النائب الاول لرئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي، "طالب باستضافة كل من وزراء الكهرباء والنفط والمالية والتخطيط في البرلمان".



وأضاف المصدر أن "الاستضافة هي لبحث مشكلة الكهرباء في العراق".



يأتي ذلك في وقت أفادت مصادر عراقية بانهيار منظومة الطاقة الكهربائية في عموم البلاد وضياع الاف الميغاواطات من الكهرباء دون معرفة الأسباب.



واكدت المصادر أن الطاقة الضائعة تُعادل قرابة الثمانية وتسعين بالمئة من الكهرباء التي يُنتجها العراق اي حوالي خمسة عشر الف ميغاواط، وقالت إن ما تبقى نحو ثلاثة الاف ميغاواط فقط، وهي لا تكفي لأي محافظة عراقية.



كما اوضحت أن الظلام خيّم على العاصمة بغداد ومحافظات اخرى باستثناء بعض المناطق التي تعمل فيها المولدات الأهلية غير التابعة للشبكة الوطنية.



وشهدت بعض المناطق قطعاً لبعض الطرق احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي.