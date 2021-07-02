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الجمعة 2 تموز 2021 ساعة 09:32

العلاقات الإماراتية الأوروبية نحو منعطف جديد

العلاقات الإماراتية الأوروبية نحو منعطف جديد
وصرح المصدر إن مستوى توتر العلاقات الإمارات الأوروبية أخذ بالتصاعد بشكل غير مسبوق ويرجح أن يتخذ مسارات أكثر شدة.

واوضح المصدر أن انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات وسجلها المخزي في الامتناع عن مكافحة جرائم غسيل الأموال فضلا عن حروب أبوظبي الخارجية تشكل عوامل ضغط على الأوروبيين لخفض مستوى علاقاتهم مع الإمارات.

ويشمل ذلك تخفيض حدة الصفقات العسكرية والأمنية مع الإمارات من غالبية دول الاتحاد الأوروبي بعد أن امتنعت دول في الأعوام الأخيرة بالفعل عن إبرام صفقات جديدة بحسب المصدر ذاته.

وأشار المصدر الدبلوماسي إلى أن أزمة العلاقات الحاصلة بين الإمارات وإيطاليا مرشحة بقوة أن تمتد لدول أوروبية أخرى.

ويرى مراقبون أن العلاقة بين الإمارات وإيطاليا تسير إلى التأزم بعد أن طلبت أبوظبي مؤخرا من روما سحب طائراتها وجنودها من قاعدة عسكرية في البلاد، ولم تذكر الإمارات سبب إقدامها على هذه الخطوة.

وبحسب المراقبون فإن هناك شكوكا واسعة في أن “الأزمة” بين الطرفين بدأت منذ وقف إيطاليا بيع الأسلحة إلى الإمارات والسعودية بسبب مشاركتهما في حرب اليمن، وهي صفقة تمت عام 2016 وأوقفتها الحكومة الحالية.

وكان قد برّر وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو وقف الصفقة، شهر يناير/كانون الثاني الماضي بأنها “خطوة ضرورية، ورسالة سلام واضحة من بلادنا. بالنسبة لنا، احترام حقوق الإنسان هو التزام لا تهاون فيه”.

ويذكر أن إيطاليا كانت تستخدم قاعدة المنهاد الجوية، جنوب دبي، وتوجد في القاعدة قوات جوية لمجموعة من الدول الأخرى التي تشارك في مهام عسكرية بالشرق الأوسط أو بمناطق في آسيا، منها هولندا وبريطانيا، غير أن القرار الذي وُصف بالطرد، كان مقتصرا على القوات الإيطالية.

وقامت الخارجية الايطالية الشهر الفائت باستدعاء السفير الاماراتي في روما للتعبير عن “الاستياء والدهشة”، بعدما رفضت الإمارات مرور طائرة للسلاح الجوي الإيطالي فوق ترابها، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الإيطالية أنسا.

وكانت الطائرة تحمل صحافيين إيطاليين كانوا متجهين إلى أفغانستان لأجل تغطية انسحاب القوات الإيطالية من هذا البلد. واضطرت الطائرة إلى الهبوط في السعودية بحثا عن مسار جوي آخر.

وجاء القرار الإماراتي في ظل ازدهار العلاقات الإماراتية-الإسرائيلية، وفي الأسبوع الذي شهد افتتاح وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد يائير لبيد سفارة بلاده في الإمارات.

وفي هذا المجال كانت المانيا قد اوقفت تصدير الأسلحة للسعودية بسبب مشاركتها في حرب اليمن وكذلك بسبب قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، كما علقت بلجيكا أربعة تراخيص أسلحة كانت موجهة للتحالف السعودي الإماراتي.

وهناك ملف آخر للخلاف الأوروبي-الإماراتي يكمن في تحرك ألمانيا وفرنسا وإيطاليا لمعاقبة كل القوى الدولية والإقليمية التي تخرق حظر توريد الأسلحة إلى أطراف ليبية.

وتلاحق الإمارات انتقادات حقوقية واسعة بسبب مشاركتها الكبيرة في حرب اليمن، خصوصا في الجنوب، حيث تدعم المجلس الانتقالي الجنوبي المتهم بالسعي إلى الانفصال عن الشمال.

كما توجه منظمات حقوقية ملاحظات كثيرة على السجل الحقوقي داخل الإمارات، خصوصا اعتقال المعارضين وقمع حرية الرأي والتعبير.
رقم : 941148
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