الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 2 تموز 2021 ساعة 12:11
الحوثي ردا على واشنطن:

الشعب اليمني سئم المطالبة له بالسلام ممن يقتله يوميا

الشعب اليمني سئم المطالبة له بالسلام ممن يقتله يوميا
وكتب عضو المجلس السياسي الأعلى في الحركة محمد علي الحوثي في سلسلة تغريدات عبر "تويتر": "سئم الشعب اليمني الحصار والعدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه، وسئم التصريحات الجوفاء عن المطالبة له بالسلام ممن يقتله يوميا قصفا وحصارا و حظرا".

وأضاف: "أمريكا تفاوض وتدعم "القاعدة" و"داعش" (الإرهابيين) في العالم وتسأم من قتال الشعب لهم في اليمن".

وتابع: "سينتهي سأم أمريكا بمجرد أن توقف عدوانها وتفك حصارها وتنهي احتلال اليمن، هكذا قال قائد الثورة حفظه الله".

وتساءل: "لماذا لم تسأم أمريكا من بيع سلاحها لدول العدوان على اليمن؟".

وأضاف أن هذا الأمر "هو السبب الحقيقي لاستمرار الحرب ومحاولة احتلال الجمهورية اليمنية".
رقم : 941168
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اعتراف الولايات المتحدة وبريطانيا بـ"أنصار الله".. ماذا يدور خلف الكواليس؟
اعتراف الولايات المتحدة وبريطانيا بـ"أنصار الله".. ماذا يدور خلف الكواليس؟
جولة إسماعيل هنية العربية في محطة لبنان... الرسائل والنتائج
جولة إسماعيل هنية العربية في محطة لبنان... الرسائل والنتائج
2 تموز 2021
دعوة جامعة الدول العربية لحضور قمة روما... الأهداف والدوافع الامريكية المخفية
دعوة جامعة الدول العربية لحضور قمة روما... الأهداف والدوافع الامريكية المخفية
2 تموز 2021
إيران: مستمرون بضغط الغاز إلى العراق ومستعدون لزيادته
إيران: مستمرون بضغط الغاز إلى العراق ومستعدون لزيادته
2 تموز 2021
الملف النووي.. مواقف واشنطن.. خاطئة مستهجنة ومتناقضة مع القرارات الدولية
الملف النووي.. مواقف واشنطن.. خاطئة مستهجنة ومتناقضة مع القرارات الدولية
1 تموز 2021
فصائل المقاومة العراقية تدخل مستوىً وأسلوباً جديداً في مواجهة الإحتلال الأمريكي
زهراء احمد- اسلام تايمز
1 تموز 2021
الرياض تخطو نحو دمشق.. هل نشهد عودة للعلاقات السعودية السورية؟
الرياض تخطو نحو دمشق.. هل نشهد عودة للعلاقات السعودية السورية؟
1 تموز 2021
الفلسطينيون في الضفة يفقدون الأمل من سلطتهم.. لا خيار إلا إسقاط أبو مازن
الفلسطينيون في الضفة يفقدون الأمل من سلطتهم.. لا خيار إلا إسقاط أبو مازن
1 تموز 2021
قائد الثورة يعيّن حجة الاسلام محسني اجئي رئيسا للسلطة القضائية
قائد الثورة يعيّن حجة الاسلام محسني اجئي رئيسا للسلطة القضائية
1 تموز 2021
الأمراء في النعيم و الشعب في الجحيم
الأمراء في النعيم و الشعب في الجحيم
1 تموز 2021
قنديل لإسلام تايمز: توجه الولايات المتحدة في لبنان، ”لا تدعه يسقط ولا تدعه ينهض“
قنديل لإسلام تايمز: توجه الولايات المتحدة في لبنان، ”لا تدعه يسقط ولا تدعه ينهض“
30 حزيران 2021
روحاني: خليفة ترامب يواصل جرائم سلفه
روحاني: خليفة ترامب يواصل جرائم سلفه
30 حزيران 2021
مقتل نزار بنات ولعبة تقاسم الأدوار بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني
مقتل نزار بنات ولعبة تقاسم الأدوار بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني
30 حزيران 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
اعتراف الولايات المتحدة وبريطانيا بـ"أنصار الله".. ماذا يدور خلف الكواليس؟
جولة إسماعيل هنية العربية في محطة لبنان... الرسائل والنتائج
دعوة جامعة الدول العربية لحضور قمة روما... الأهداف والدوافع الامريكية المخفية
الملف النووي.. مواقف واشنطن.. خاطئة مستهجنة ومتناقضة مع القرارات الدولية