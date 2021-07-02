بينيت لا يستبعد اجتياح بري لقطاع غزة

وجاءت تصريحاته خلال كلمة ألقاها أثناء مراسم تخريج فوج جديد لضباط سلاح المشاة في الجيش الإحتلال , لافتا إلى أن أهداف الحرب الصهيونية الثانية على لبنان، المعروفة بحرب لبنان الثانية، صيف 2006، كانت غامضة، وغير معروفة، كما أن الجيش الإسرائيلي لم يكن مستعدا للحرب، آنذاك، في حين أوضح أن قواته العسكرية جاهزة اليوم لأي حرب، ومقاتليه أكثر احترافية وتجهيزا , على حد زعمه.



وحسبما نقل مصدر ، ان وسائل إعلام صهيونية كشفت، أن سلاح الجو الصهيوني افتتح، سرب أدير الثالث لمقاتلات من طراز إف-35 أي في قاعدة نفاتيم جنوبي الكيان. ووصلت 27 مقاتلة من طراز F-35 إلى كيان الاحتلال، من أصل 50 مقاتلة تم التعاقد عليها من هذا الطراز، موضحا أنه بحلول نهاية عام 2024، سيصل ما تبقى من الطائرات ، أي بمعدل 6 طائرات كل عام.



وتجري مفاوضات حاليا بين واشنطن وتل أبيب لشراء 25 مقاتلة F-35 إضافية.