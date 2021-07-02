أكار: بلادنا لم تقرر بعد المشاركة في حماية مطار كابول

ونقلت مصادر تصريحات وزير الدفاع التركي أكار الذي قال "هناك شروط قدمناها لحلف شمال الأطلسي (الناتو) إذا تم الوفاء بها، سنتمكن من البقاء في أفغانستان نحن نتفاوض مع الولايات المتحدة ودول أخرى، لكن لم يتم اتخاذ أي قرار بعد".



وأضاف أكار قائلا: "تشغيل مطار كابول ضرورة، لكن إذا لم ينجح الأمر، فستصبح أفغانستان معزولة وهذه مشكلة خطيرة".



وكشف مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن الرئيس جو بايدن ونظيره التركي رجب طيب أردوغان اتفقا خلال اجتماع الأسبوع الماضي على حصول تركيا على دور قيادي في تأمين مطار كابول، عقب انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.



وبدأت الولايات المتحدة، بعد 20 عاما، سحب قواتها المتبقية من أفغانستان وعددها 2500، وتستهدف الانسحاب تماما بحلول 11 سبتمبر/ أيلول.