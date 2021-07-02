المفتي الشيخ شريفة : الانفجار الاجتماعي في لبنان اصبح واقعاً وحتمي

و في خطبة الجمعة في مسجد الصفاء في بيروت ​ محذراً من اضعاف الجيش اللبناني​ ومحاولة توريطه في لعبة الشارع وشدد المفتي شريفة على التفلت الأمني سيجلب المزيد من المآسي. وتوجه الى السياسيين بالقول: "اسمعوا صراخ الناس فالانفجار الاجتماعي اصبح واقعاً وحتمياً ولعبة إضاعة الوقت والتعنت هي جريمة بحق الوطن والمواطن.



وفي خطبة الجمعة في ​مسجد الصفا​ في ​بيروت​، استغرب حماسة البعض وتسويقهم لاعتذار الرئيس المكلف في حين ان مبادرة رئيس ​مجلس النواب​ لم تسقط بعد والمشكلة ليست في الاستمرار في التأليف من عدمه بل في امعان فريق بإختزال لكل الأدوار وحصرها بيده متجاوزاً ​الدستور​ وممعناً بتعطيل كل مساعي وجهود ​تشكيل الحكومة​ ​الجديدة​ والشيء بالشيء يذكر ايضاً فهل هناك اجندة لتعطيل البلد ؟ في ظل مسلسل يبدأ بتعطيل القضاء وليس اخره التعينات الإدارية والوظيفية وغيرها.



وحذر من وضع المؤسسات الامنية في وجه الناس و"نحذر من اضعاف الجيش الذي يشكل الضمانة لاسقرار البلد فهذا الجيش هو ضماتنا كلبنانيين ولا نقبل ان يتحمل تبعات فشل الطبقة السياسية التي اوصلت الشعب الى ما وصل اليه، وأضاف حذرنا من انفجار اجتماعي وما زلنا نحذر هذه السلطة التي تعطل وتمعن في انتهاك الدستور وتناور وتلتف على المشاكل دون ان تسعى لتقديم أي حل.