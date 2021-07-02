السيد رئيسي يطلب من الشعب ترشيح المؤهلين لادارة البلاد

وتعد الخطوة هي الأولى من نوعها فلم يسبق لأي رئيس سابق أن طلب من الشعب تقديم مرشيحهم لادارة البلاد.



وأطلق السيد رئيسي على الموقع اسم (أصحاب رئيسي)، وطلب من النخب الايرانية والمفكرين والجماعات والأحزاب والتنظيمات وعموم المواطنين الايرانيين ترشيح من يجدون فيه أهلية ادارة البلاد.



وحدد الرئيس المنتخب العديد من الصفات التي ينبغي على المرشح أن يتمتع بها، من بينها أن يكون منتجا، ومكافحا للفساد، وثوريا وشعبيا، مشددا على أن الكفاءة هي المعيار الرئيس لرفاقه في الحكومة.



واشار رئيسي الى أنه يؤمن بأن مستوى المشاركة الشعبية كلما ارتفعت في اتخاذ القرارات فان النجاحات والانجازات والمكاسب تتعزز، مؤكدا أنه سيسخر كافة امكانيات الحكومة للقيام بحركة كبيرة من أجل خدمة الايرانيين.