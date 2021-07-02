العامري: مسؤوليتنا التاريخية إخراج القوات الامريكية من العراق

وقال العامري، في كلمة له خلال مهرجان الذكرى السنوية الواحدة بعد المئة، لثورة العشرين في محافظة المثنى، إن "استقرار العراق وازدهاره لن يكون بوجود الاحتلال الامريكي الذي ينفذ اجندات صهيونية".



وأضاف، أن "استقرار المنطقة سيكون باستقرار العراق، الذي لن يشهد ازدهاراً او استقراراً امنياً طالما الاحتلال الامريكي موجود على اراضيه".



ودعا العامري، جميع العراقيين والجهات الحكومية الى "الضغط بتجاه اخراج الاحتلال الامريكي الذي لايوجد لديه اي سند قانوني او شرعي للتواجد على الاراضي العراقية".



وبشأن بعض المطالبات بحل الحشد الشعبي، قال رئيس تحالف الفتح، إنها "مطالبات مرفوضة تماما والحشد عنوان للكرامة".



وتأتي تصريحات العامري بعد العدوان الجوي الامريكي الاخير على مواقع تابعة للحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية والذي اسفر عن استشهاد اربعة من مقاتلي الحشد.