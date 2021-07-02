الولايات المتحدة تخلي قاعدة جوية رئيسية في أفغانستان

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن المسؤول الأمريكي أن "جميع الجنود الأمريكيين وأفراد قوات حلف شمال الأطلسي غادروا قاعدة بغرام الجوية".



وأشار المسؤول أن بعد إخلاء هذه القاعدة من قبل القوات الأمريكية سيتم تسليمها إلى وزارة الدفاع الأفغانية.



وتستعد الولايات المتحدة الأمريكية للخروج من أفغانستان، وسحب آخر قواتها هناك.



إذ تعتزم واشنطن سحب جميع قواتها من أفغانستان بحلول 11 أيلول/ سبتمبر المقبل، تاريخ الذكرى العشرين لهجمات عام 2001، التي قادت واشنطن في افغانستان.



ويعتزم نحو سبعة آلاف من القوات غير الأمريكية، معظمها من دول حلف شمال الأطلسي- إلى جانب قوات من أستراليا ونيوزيلندا وجورجيا-، المغادرة بحلول الموعد نفسه.